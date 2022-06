Courrier des lecteurs La "bordélisation"de la vie politique...

Par Carl Joseph - Publié le Jeudi 23 Juin 2022 à 11:37

François Bayrou Maire de Pau, c'est son seul mandat démocratique, en est passé maître. Bayrou se vend,un brin macho, il se voit bien à la place de l'autre qu'il trouve trop technique, il faudrait un Premier ministre plus politique dit-il. Tapis dans l'ombre, planqué comme Commissaire au Plan où il n'a jamais rien produit, il se voit comme Premier Ministre pour se rattraper de ses précédents mandats ministériels ratés, l'un comme Ministre de l'Education nationale dont on garde comme souvenir de lui que la création de filières à l'entrée en sixième ..des filières ségrégatives ,; l'autre comme Ministre de la Justice qu'il a dû quitter assez rapidement pris dans l'affaire des emplois fictifs de salariées de son parti envoyées pour faire des cocottes en papier à Bruxelles mais travaillant bien à faire de la politique de parti au bureau national.. Ces doubles fonctions payées par le contribuable européen.

Nommé Commissaire au Plan par Macron pour se taire ,il revient sur le devant de la scène pour occuper l'espace médiatique. C'est un faiseur de plans!

Il casse du sucre sur son mentor et diminue la dame première ministre actuelle . Bayrou est le casseur ou le fossoyeur de la Droite Républicaine, les RPR ou les RP d'aujourd'hui, depuis toujours en succession de Giscard d'Estaing;pas sûr qu'il soit le meilleur pour faire le pont entre Ensemble et le groupe RP à l'Assemblee nationale . Il doit le savoir mais il aime bien se présenter comme le couteau Suisse de la vie politique française. Aura-t-il du Pau? A part cela, il est bon il est rond!