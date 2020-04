A la Une . La bonne surprise du ciel ce mercredi matin, tendances pour jeudi et vendredi

Prévisions pour le mercredi 22 Avril

Pour information: la station du Piton Maïdo (Météo France, 2215m) a rapporté une température minimale de 5.9° la nuit dernière.



➡️ En début de matinée: les entrées maritimes de la nuit ont été nettement plus discrètes que prévu et ce matin notre beau péi bénéficie d'un large soleil de fin d'été. Il va permettre aux thermomètres d'afficher des valeurs plus tropicales après la nuit fraîche.

Néanmoins poussés par les alizés de petits wagons nuageux s'échouent en matinée sur le littoral Est de Saint Philippe à Sainte Marie et lâchent quelques averses temporaires. Voir la courte vidéo jointe.



➡️ Cet après-midi même si la couverture nuageuse a pris position sur les pentes de l'Ouest étalant parfois son gris vers le littoral les quelques averses restent plus volontiers localisées sur les pentes de l'Est et celles du volcan.

De belles éclaircies agrémentent l'après-déjeuner sur les littoraux Nord et Sud qui restent ventilés.



En soirée le ciel réunionnais se dégage dans sa majorité. Toutefois des entrées maritimes porteuses de quelques averses chatouillent le Sud sauvage et l'Est en cours de nuit. Tôt demain matin ces averses peuvent remonter temporairement vers la Plaine des Palmistes, Salazie et les hauts du Nord-Est entre Saint André et Sainte Marie.



🎏 Le vent rétrograde quelque peu. Les rafales flashent autour de 55/60km/h entre Saint Jo et la Pointe au Sel sur le Sud et autour de 50km/h entre Saint André et la Grande Chaloupe au Nord. Quelques rafales sont notées au volcan et dans les Plaines.



🌊 La mer demeure remuée par les alizés étant agitée à forte entre Saint Leu et Sainte Marie en passant par Saint Philippe et Saint Benoît.

La température du lagon est voisine de 27 à 28° .



🌡️ Les températures maximales sont plus élevées sur le Nord-Ouest et l'Ouest. Elles gagnent quelques degrés par rapport à hier sur l'Est , le Sud-Est et l'intérieur à la faveur d'un ensoleillement plus généreux. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️



➡️ Lever du soleil : 06h32 le 23 -- Coucher du soleil : 18h01 le 22



🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MétéoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 28/29 Le Port 30 Saint Paul 31 Grand Fond 31 Pointe 3 Bassins 31 Tan Rouge 27 Colimaçons 24 Les Makes 24 Saint-Louis 30 Pierrefonds 28/29 Saint Joseph 28/29 Saint Philippe 27 Sainte Rose 28/29 Saint Benoit 28/29 Saint André 28/29 Volcan 17 Maïdo 18 Bourg Murât 20 Plaine des Palmistes 22 Cilaos 25 Mare à Vieille Place 23

Températures de la nuit sous abri dans les stations de Météo France. On a relevé un peu moins de 6° au Piton Maïdo et autour de 7.8° à Bellecombe/Jacob. Sur la côte notons 19° à Pont Mathurin et 22.8° près de la Saline. Mon Facebook

Pluies rapportées par les stations de Météo France au cours des dernières 24heures à 7 heures ce matin.



Analyse de la situation de surface ce matin: l'anticyclone commences à s'affaiblir (1026hpa) et à se décaler vers l'Est. Les alizés commencent à faiblir sur les Iles Soeurs.



Tendances générales pour le jeudi 23 et le vendredi 24 Avril Jeudi les alizés sont temporairement moins humides notamment le matin sur la moitié Est. La journée s'annonce assez ensoleillée avec une remontée des thermomètres sur la moitié Est et dans les hauts.

En revanche vendredi est prévu sensiblement plus humide d'abord par l'Est alors que ce temps humide aura ensuite tendance à s'étendre à la majorité de l'île.



🎏 Les rafales n'excèdent plus les 50km/h sur les régions exposées.



🌊 La mer reste agitée du Sud sauvage à Sainte Marie en passant par Sainte Rose.



🌡️ Les températures sont en hausse jeudi grâce à l'ensoleillement et contrastent avec celles de la veille sur la moitié Est et dans les hauts.

Météosat à 8h. Les nuages ciruculant dans les basses couches de l'atmosphère apparaissent en gris-bleu.







