Communiqué "La 'bonne surprise' attendue du Oudinot du pouvoir d’achat a laissé place à une grosse déception"

Le député Philippe Naillet s'exprime sur l'Oudinot du pouvoir d'achat, faisant part de sa déception. Par N.P - Publié le Vendredi 9 Décembre 2022 à 15:37

Le communiqué :



Déception La "bonne surprise" attendue du Oudinot du pouvoir d’achat a laissé place à une grosse déception. Dans un contexte inflationniste et d’incertitudes économiques, les résultats ne sont pas à la hauteur des annonces. Malgré la bonne volonté du ministre, aucune information nouvelle, forte et concrète n’a été annoncée. Le Gouvernement n’a manifestement toujours pas pris la mesure de la cherté de la vie pour les familles réunionnaises. Nous ne pouvons plus nous satisfaire de demi-mesures. Par exemple, si l’'élargissement “dynamique” du BQP est à saluer, il est renvoyé à 2023 et dépendra des négociations (services automobiles, de télécommunications, de multimédia etc). Concernant les marques de distributeurs, si l’accès à des produits alimentaires plus accessibles pour les consommateurs est souhaitable, il ne doit se faire ni au détriment de la qualité, ni à la place de la production locale. Sur les billets d'avion, nos avancées obtenues par voie d'amendement n'ont pas été améliorées. Si certains publics particuliers bénéficieront d’un meilleur accompagnement de LADOM, nous ne savons à cette heure, ni qui, ni quand, ni comment et la classe moyenne devrait en être à nouveau exclue. Je défends un vrai projet réunionnais de développement rédigé localement dans un format élargi. Il s’agirait d’une part de favoriser la création d’activité et d’emploi à La Réunion en soutenant nos entreprises et nos publics fragiles comme nos retraités. Agir pour le pouvoir d’achat, c’est aussi améliorer les bas salaires et adapter la solidarité nationale aux difficultés des plus fragiles. Agir pour le pouvoir d’achat, c’est intervenir sur les loyers, notamment dans le logement social où l’effort doit être partagé par les bailleurs sociaux que l’État doit soutenir. D’autre part, et comme nous le proposons depuis plusieurs années, les services de l’État consacrés à l’application et aux contrôles des lois doivent être renforcés. Dans cette période exceptionnelle, il aurait mieux valu proposer des solutions exceptionnelles pour notre territoire. Au lieu de cela, les familles réunionnaises n’auront que l’amertume pour cette fin d’année. Philippe NAILLET, Député de la 1ère circonscription de La Réunion