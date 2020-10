zinfos-moris.com La boîte noire du Wakashio ne révèle aucun appel entrant de la NCG : tempête sur la police mais aussi le Premier ministre

Il a déclaré que le Voyage Data Recorder du MV Wakashio, soit la boîte noire, a livré ses secrets. Et que parmi ceux-là, aucun appel n’a été enregistré en provenance de la National Coast Guard avant et après l’échouage du vraquier sur les récifs de Pointe d’Esny le 25 juillet 2010.



C'est un cyclone qui s'est abattu sur la police depuis que l'inspecteur Ramdhony, du Central CID, a témoigné mardi lors de l'audience axée sur la remise en liberté du capitaine du Wakashio, Sunil Kumar Nandeshwar.Il a déclaré que le Voyage Data Recorder du MV Wakashio, soit la boîte noire, a livré ses secrets. Et que parmi ceux-là, aucun appel n'a été enregistré en provenance de la National Coast Guard avant et après l'échouage du vraquier sur les récifs de Pointe d'Esny le 25 juillet 2010.