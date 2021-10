La grande Une La biodiversité de plus en plus menacée à La Réunion

L’Insee et la DEAL (Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement) se sont associés pour étudier les évolutions récentes en matière économique, environnementale et sociale à La Réunion. Il en ressort que les milieux naturels se dégradent, malgré les mesures de protection des espaces et des espèces. Par N.P - Publié le Samedi 9 Octobre 2021 à 07:06

"Malgré les efforts de protection, la biodiversité est de plus en plus menacée". C'est ce qu'il ressort d'une étude menée par l'Insee et la DEAL, dont les résultats ont été rendus publics ce mois d'octobre. Ainsi, En 2020, près d'un quart des espèces indigènes présentes sont menacées de disparition (dont 22% d'espèces animales et 30% d'espèces végétales).



En réaction, le nombre d’espèces protégées réglementairement a fortement augmenté ces dernières années, tout comme la part des espaces naturels protégés. En 2021, 44 % de la surface terrestre de l'île est protégée (contre seulement 8% en 2006).



Par ailleurs, alors que l'île compte pas moins de 176 espèces exotiques envahissantes, la lutte continue. En 2019, 15 % des zones à enjeu de conservation sont dépourvues de flore exotique envahissante, apprend-on de cette étude. L'enjeu est désormais d'"identifier et prélever rapidement les nouvelles espèces à risques avant qu'elles ne puissent se disséminer".



L'état des masses d'eau se dégrade



Autre point d'inquiétude : l'état des masses d'eau superficielles et littorales, également sous la pression des activités humaines, se dégrade. En 2019, seuls 12 % des cours d'eau sont en bon état, contre 17 % 2015. Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2022-2027 vise au moins 50% en bon état en 2027 et au moins 75% en 2033.



Le récif corallien est aussi en danger : entre 2000 et 2020, le recouvrement corallien diminue de 10 points, est-il indiqué. En 2020, 15 % des espèces de corail constructeur sont menacées.



"Les crises sanitaires auxquelles La Réunion est exposée – chikungunya, dengue, Covid-19 – rappellent que la santé humaine est directement liée au respect des équilibres environnementaux", est-il rappelé.