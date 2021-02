Courrier des lecteurs La bien-pensance

Par Alain Nivet - Publié le Mercredi 10 Février 2021 à 16:10 | Lu 118 fois

Bien -pensance : attitude intellectuelle qui consiste à adopter un point de vue bien-pensant. N'importe quel clampin de bistrot, d'adepte de comptoir, a plus de talent et de sensibilité que ces bavasseurs grumeux, ces bouffons de l'art officiel, castrats de la bien-pensance. Créatures de la gauche culturellement proprette. Eugène Durf Au nom de la bien-pensance, des groupes, ,des partis politiques instillent des interdits qui chamboulent notre démocratie alors que la voix des minorités devient plus que tonitruante que la majorité. Réjean Parent Ces citations résument bien ce qui apparait sur Zinfos . J'aime beaucoup ce site, mais je n'éprouve plus le plaisir de paraître. Que la Direction ne s'offusque pas de mon propos. Zinfos est un espace de liberté, où tout un chacun peut s'exprimer. Mais ce n'est plus un site d'échanges, mais une piste d'escrime où les fleurets ne sont plus mochetés; Pour certains : " tu n'entres pas dans le rang, alors, tu dégages" ! C'est ce que j'ai constaté dans mes deux derniers billets. Alors, je laisse les castrats s'exprimer au nom de LEUR bien-pensance.