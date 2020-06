La bien-pensance actuelle : le moule ou le pilori

En cette période glauque que nous vivons, j'ai recopié cette réflexion sur FB.

Elle révèle bien une réalité, un mal-être de notre société.



Je suis né blanc, ce qui fait de moi un raciste.

Je ne vote pas à gauche, ce qui fait de moi un fasciste.

Je suis hétéro,ce qui fait de moi un homophobe.

Je suis marié à la même femme depuis plus de 40 ans,

ce qui fait de moi un has been.

Je suis propriétaire de ma maison, ce qui fait de moi un riche possédant.

J'aime le foie gras et l'agneau nouveau, ce qui fait de moi un partisan

de la maltraitance des animaux.

Je suis de confession chrétienne, ce qui fait de moi un chien d'infidèle

aux yeux de quelques millions de musulmans.

J'ai plus de 65 ans et je suis retraité, ce qui fait de moi un vieux con.

Je réfléchis sans avaler tout ce que la Presse me dicte, ce qui fait de moi, un réactionnaire.

J'adore regarder les jolies femmes (très) peu habillées, ce qui fait de moi un pornographe.

Je tiens à mon identité française et à ma culture occidentale, ce qui fait de moi un xénophobe.

J'aimerais vivre en sécurité et voir les délinquants en prison, ce qui fait de moi un gestapiste.

Je roule en diesel, ce qui fait de moi un pollueur;

Je pense que chacun doit être récompensé en fonction de son mérite, ce qui fait de moi un libéral anti social.

J'ai été éduqué sévèrement, et j'en suis reconnaissant à mes parents, ce qui fait de moi un bourreau d'enfants,

opposé à leur épanouissement.

J'estime que la défense d'un pays est l'affaire de tous les citoyens, ce qui fait de moi un militariste.

J'ai le goût de l'effort et du dépassement de soi, ce qui fait de moi un attardé social.



Donc, je remercie tous les amis qui osent encore me fréquenter malgré mes nombreux défauts.



Ce texte est de Alain cavaillé. il résume très bien ma pensée, et la société dans laquelle nous nous" vautrons" . Oui, je sais, le mot est dur. Maintenant , aux lecteurs bien- pensants, de me démontrer que nous vivons dans un monde idéal de liberté de penser, et de vivre.



Alain NIVET