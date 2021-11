Courrier des lecteurs La bêtise humaine

Par A.N. - Publié le Samedi 6 Novembre 2021 à 06:24

Si l'homme descend du singe, certains , sur ce site, ont loupé quelques branches . Depuis quelques temps, on observe une invasion de parasites qui se sont appropriés le site, et en interdisent tout accès en employant un langage bricolé avec l'emploi de KWZ. Je rappelle que l'inventeur de cette graphie n'est pas linguiste, et que cette graphie a été critiquée comme une tentative d'éloigner le plus possible le créole du français Par bêtise et provocation, certains utilisent cette graphie pour écarter le lecteur qui ne maîtrise pas ce langage, et ainsi rester maîtres du site . Cette appropriation porte un nom : racisme anti zoreil. En sus, nombre des commentateurs fielleux sont d'anciens fonctionnaires de l'Etat français au salaire majoré ! Alors, on crache dans la soupe ? Je demande à ZINFOS de rajouter dans sa charte que les commentaires et les billets doivent être compréhensibles par tous , sous peine de censure ! Pour terminer dans la gaieté, deux citations : : " La bêtise humaine est faite de gens insensés avides de paroles blessantes". " La méchanceté et la bêtise humaine sont une arme redoutable que les faibles utilisent pour se sentir supérieurs.