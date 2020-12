Courrier des lecteurs La bêtise humaine

Par Alain Nivet - Publié le Samedi 12 Décembre 2020 à 12:22 | Lu 147 fois

La bêtise humaine est faite de gens insensés, Avides de paroles humiliantes.

La bêtise humaine se répand à la vitesse du vent.

Elle est là, près de nous, dans la rue , (sur ZINFOS) Partout, nous la croisons.

Elle ne s'arrête jamais en chemin.

Elle n'a pas de loi, elle est sans limite, Faite de mépris envers les autres.

Pourquoi tant d'intolérance ? Un rejet d'amour et d'espérance ? Pour satisfaire orgueil et vanité ? Mon coeur et rempli d'amertume, Envers ce monde où tout est démence... Poème de Manouche. Ce préambule poétique , parce que j'ai constaté que le site ZINFOS avait été déserté par des gens de qualité . La question est : "pourquoi sont-ils partis" ? La réponse est dans le poème ci-dessus . Ce site, que j'aime beaucoup, est parasité par des gens insensés . je n'en dirai pas plus. Manouche a tout dit.





