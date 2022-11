La belle prime qui attend les Bleus s'ils sont champions du monde

Les Bleus défendent leur titre mondial à compter de ce mardi. Les 26 internationaux représenteront le pays mais la beauté du sport ne fait pas oublier le côté financier de l’événement qui a lieu tous les quatre ans.



Comme avant chaque tournoi, les sportifs négocient les primes qui leur sont promises en fonction du parcours réalisé.



La Fédération internationale de football a prévu de redistribuer près de 421 millions d’euros aux 32 fédérations qui ont leur sélection engagée dans la compétition. Sur ce montant global, 40,5 millions d’euros sont promis au vainqueur, soit 8 millions d’euros de plus qu’en 2018 en Russie.



Après avoir décroché leur ticket pour la Coupe du monde, les Bleus sont tombés d’accord avec la Fédération française de football pour la répartition des éventuels gains.



Le capitaine Hugo Lloris et ses 25 coéquipiers se partageront 30% de la dotation versée par la FIFA à chaque stade de leur parcours.



Qui perd gagne



En cas de succès final qui signifierait une troisième étoile sur le maillot, ils se répartiraient ainsi un peu plus de 12 millions d’euros soit 363.000 euros par joueur puisque 4 parts seront réservées aux membres du staff. A titre de comparaison, il y a quatre ans, les Tricolores avaient touché chacun 350.000 euros après leur titre en Russie.



Même s’ils perdent en finale cette année, ils toucheront tout de même 288.000 euros.



Si la bande à Didier Deschamps est sortie dès la phase de poules, la FFF percevra quand même une enveloppe de 8,7 millions d'euros. Si l’équipe de France franchit cette étape, 12,5 millions d'euros attendent la FFF en 8èmes de finale et 16,4 millions en cas d'accession aux quarts de finale. Là aussi, à chaque étape, les joueurs obtiendront automatiquement 30% de l’enveloppe promise par la FIFA.



Si ces montants paraissent évidemment démesurés pour une compétition dans laquelle ils défendent leur pays, l’usage veut que les Bleus reversent les sommes gagnées à des associations qui leur tiennent à coeur.