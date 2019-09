A la Une ... La belle douceur se maintient ce dimanche et lundi et mardi confirment la tendance

Graphique: le temps très doux se maintient avec des maximales sous abri le plus souvent assez nettement supérieures à 27° sur le littoral. Arome. METEO FRANCE



PREVISIONS POUR LE DIMANCHE 29:



Les conditions sèches de la nuit se maintiennent.



Ce matin l'impression de beau temps n'est pas réellement démentie malgré la présence de bancs de nuages élevés qui voilent le ciel par places.

On note des nuages récalcitrants dans la région de Sainte Rose.



Les hauts et les cirques sont bien ensoleillés en ce début de matinée.



Le thermomètre affiche des températures supérieures à 27° sur de nombreuses régions littorales avant la fin de la matinée.



Les maximales sont comprises entre 27 et 29° sur le littoral et franchissent 30° localement dans la région de Saint Gilles.

MeteoR OI a relevé 30.7° samedi à Grand Fond/Saint Gilles.



Il fait doux au volcan et au Maïdo alors que dans les cirques le thermomètre dépasse allègrement 20° à l'ombre.



L'alizé atteint des vitesses de 50 à 60km/h vers le Port et Saint Philippe. Des pointes de 50km/h sont observées vers Saint Denis.



La journée dominicale est calme avec la prédominance de brises sur les plages de l'Ouest et du Sud.



La mer est agitée en général par le vent sur les côtes Est et Nord . Une houle inférieure à 2m se manifeste sur le littoral Sud et Ouest.



Le filet de protection est en place aux Roches Noires. Je n'ai pas de confirmation pour le Boucan au moment de la rédaction de ce bulletin.



La température du lagon affiche au minimum 24° Celsius.



Cet après midi la couverture nuageuse péi a pris ses quartiers dans l'intérieur mais laisse encore passer de belles éclaircies. Quelques averses ponctuelles et isolées sont possibles.



Le littoral Nord et Sud-Ouest conserve de larges éclaircies en début d'après midi mais il est possible que les nuages prédominent dans l'ensemble sur l'île en milieu d'après midi .



PREVISIONS POUR LA NUIT DU DIMANCHE 29 AU LUNDI 30



En soirée le ciel se dégage en grande partie. Toutefois des entrées maritimes peuvent mouiller les régions littorales Est et Nord en seconde partie de nuit. Les pentes du volcan sont aussi potentiellement sur la trajectoire des nuages.



Les températures minimales restent assez douces demeurant pour la plupart supérieures à 20° sur le littoral et supérieures à 5° dans le stations les plus fraîches comme le Maïdo, Bellecombe, Bourg Murât par exemple.



TENDANCES POUR LE LUNDI 30 ET LE MARDI 31



Lundi : belle matinée qui affiche un soleil souverain dans une atmosphère assez chaude pour la saison.



Plus nuageux l'après midi.



Toujours un peu de vent sur le Nord-Ouest et le Sud-Est de l'île avec une mer encore localement agitée sur les côtes Sud.



Mardi: petite hausse de l'humidité sur la façade orientale de l'île le matin avec les habituelles entrées maritimes.



Mais la journée s'annonce ensoleillée malgré les nuages de pentes l'après midi plus présents dans les hauts de l'Ouest.



Le volcan et sommets de l'île devraient bénéficier de bonnes conditions toute la journée.

Au Maïdo ennuagement temporaire en fin de matinée et en début d'après midi mais le ciel devrait se dégager avant le coucher du soleil.



TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU DIMANCHE 29 DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE ET DE

METEOR OI :



SAINT DENIS: Maximum de 28° Celsius



LE PORT : Maximum de 29° Celsius



GRAND FOND: Maximum de 30/31° Celsius



SALINE: Maximum de 29/30° Celsius



SAINT LOUIS: Maximum de 29° Celsius



SAINT PIERRE: Maximum de 28/29° Celsius



SAINT PHILIPPE : Maximum de 27° Celsius



SAINTE ROSE : Maximum de 27/28° Celsius



SAINT BENOIT: Maximum de 28° Celsius



SAINT ANDRE: Maximum de 28° Celsius



VOLCAN: Maximum de 18° Celsius



MAIDO: Maximum de 17° Celsius



BOURG MURAT: Maximum de 20° Celsius



PLAINE DES PALMISTES: Maximum de 21° Celsius



CILAOS: Maximum de 24° Celsius



