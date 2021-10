Revenir à la Rubrique MAIRIE DU TAMPON "La bataille de l’eau gagnée" en partie au Tampon Ce vendredi, le maire et président de la CASUD s’est félicité des chantiers engagés pour l’amélioration de la quantité et la qualité de l’eau. Le chantier de l’unité de traitement d’eau potable Leveneur se poursuit au 17e km tandis qu’une unité de potabilisation est prévue à Bois Court.

Le Maire du Tampon et Président de la CASUD s’est attaché à relever ce grand défi : la bataille de l’eau, dans l’intérêt des familles tamponnaises. Avec la mise en service du captage de la source Edgar Avril, les Tamponnais sont maintenant assurés d’avoir de l’eau au robinet au moins pour les 30 années à venir, y compris en période sèche.



Avec la construction d’une nouvelle station de pompage, le captage de la source Edgar Avril vient combler un déficit de près de 6 000 m3 d’eau par jour, en complétant celui de la source du Pont du Diable, mis en service il y a 30 ans. Le captage de la source Edgar Avril permet aussi de délester la source des Hirondelles, qui pourra être utilisée pour les besoins des autres communes de la CASUD.



La bataille de l’eau concernant la quantité a été gagnée ! Le Tampon n’a et n’aura plus de problème concernant la quantité d’eau pour les 30 prochaines années.



La Commune du Tampon dépend en effet principalement de captages d’eau superficielle implantées dans le Bras de la Plaine et le Bras de Sainte Suzanne. Ces captages sont sensibles aux événements météorologiques qui peuvent conduire à une turbidité occasionnelle de l’eau du robinet, la rendant impropre à la consommation. Cette situation n’est bien évidement plus acceptable aujourd’hui et afin de garantir une qualité de l’eau toute l’année (y compris pendant les périodes de fortes pluies), la CASUD s’est engagée dans un programme de potabilisation de l’eau.



Le prochain défi pour la CASUD est maintenant une meilleure qualité de l’eau avec la construction en cours d’une unité de potabilisation, qui sera livrée en juillet 2022.



L’unité de traitement d’eau potable Leveneur au 17e KM de 21.000m2 pour un montant de 27.540 000 euros permettra de traiter l’eau présente sur les captages superficiels du Pont du Diable, des Hirondelles, d’Edgar avril, des Puits du Bras de la Plaine et du Bras de la Plaine (SAPHIR) et desservira une population d’environ 78 000 habitants.



L’opération «Potabilisation Leveneur» fait partie de ce programme et ce projet consiste à construire une unité qui assurera le traitement de l’eau pour toute la partie basse du Tampon (les habitations situées sous la ligne du 17ème km environ) et du Syndicat des Hirondelles (Tampon -partie basse-, Saint-Pierre -Montvert- , Petite Ile -Charrier- et Saint-Joseph -Bel Air-).











