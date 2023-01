A la Une .. La bande dessinée réunionnaise raconte son histoire au Festival d’Angoulême

Le monde de la bande dessinée se réunit comme chaque année au Festival international d’Angoulême en cette fin janvier, le 50ème du nom. La Réunion y tiendra une exposition riche de 175 ans d'imagination et de coups de crayon sous nos latitudes. L'événement est présenté par l’association Cyclone BD : - Publié le Dimanche 22 Janvier 2023 à 11:58

La BD réunionnaise s’expose au Festival international de la bande dessinée d’Angoulême (FIBD, 26–29 janvier 2023)



La Réunion marque sa visibilité par une délégation soutenue de 42 bédéistes réunis en dédicace à Angoulême (auteurs installés sur le Continent et invités de La Réunion et de l’océan Indien) et renforce sa présence sur la scène du neuvième art par la création de l’exposition intitulée « 175 ans de BD à La Réunion ». Au programme de la 50ème édition du Festival international de la bande dessinée, l’exposition est accueillie à la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image du 26 au 29 janvier 2023.



Cette opération est portée par l’association Cyclone BD et s’inscrit dans la continuité de relations tissées de longue date entre la librairie et maison d’édition Des Bulles dans l’Océan, la Ville d’Angoulême et les organisateurs du FIBD.



L’événement est salué dans le réseau du livre et a bénéficié du soutien de l’État à travers la Direction des affaires culturelles de La Réunion pour la coordination, de la Région Réunion et du Département de La Réunion.



Sous le commissariat de Pierre-Henri Aho, Christophe Cassiau-Haurie et Natacha Eloy, cette rétrospective d’un intérêt artistique et scientifique inédit réunit les éditeurs réunionnais Le Cri du Margouillat, Centre du Monde, Des Bulles dans l’Océan, Epsilon BD et Orphie. Plus d’une centaine d’œuvres de 79 auteurs d’hier et d’aujourd’hui sont présentées, dont certaines planches et éditions originales jamais encore montrées en France hexagonale. Elles retracent 175 ans d’un art du dessin et de la plume attestée dès 1848, et dont la profusion de talents fait aujourd’hui la renommée de notre île.



Ce projet s’inscrit aussi dans la continuité du soutien économique de la Région pour l’accompagnement à l’édition et de l’accompagnement accru du Département de La Réunion pour le 9e art ces dernières années avec des résidences artistiques, des expositions et publications dédiées à la BD et au patrimoine.



La Bibliothèque départementale de La Réunion, pôle associé régional en Outre-mer de la Bibliothèque nationale de France, a initié un partenariat numérique avec la Cité internationale de la bande dessinée, contribuant à inscrire le patrimoine littéraire réunionnais dans les collections numériques nationales.



Un catalogue d’exposition recensant les presque 500 titres de BD produites sur le territoire réunionnais en 175 ans fera suite à la manifestation. Sa publication est annoncée pour la prochaine édition du festival Cyclone BD.

Sur les commissaires d’exposition



Pierre-Henri Aho



Bibliothécaire au sein de la Direction de la Culture et du Sport du Conseil départemental de la Réunion, dont il a été le chef de cabinet, il dirige aujourd’hui la Bibliothèque départementale de La Réunion avec laquelle il mène un important chantier de numérisation du Fonds local en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France. Il a été commissaire de plusieurs expositions consacrées à la littérature réunionnaise, dont Leconte de Lisle dans les collections patrimoniales du Département, De Potémont à Tiburce : aux origines de la BD réunionnaise, Ziskakan ? Ziska fé klèr !, ainsi que plus récemment Magma et météore : la vie et l’œuvre de Boris Gamaleya.



Christophe Cassiau-Haurie



Conservateur général des bibliothèques, Christophe Cassiau-Haurie est directeur des services au public de la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg. Spécialiste reconnu en matière de bande dessinée d’Afrique, de l’océan Indien et de l’Outre-mer français, il est l’auteur de sept essais et de plus de 250 articles. Directeur de la collection L’Harmattan BD, collection spécialisée en bande dessinée d’auteurs africains qu’il a créée en 2010, il est également scénariste de BD et auteur de livres pour enfants.



Natacha Eloy



Artiste réunionnaise issue des arts appliqués et de la mode, Natacha Eloy travaille pour différents créateurs dont Kenzo, avant de rejoindre Le Cri du Margouillat. En résidence artistique à la Bibliothèque départementale de La Réunion en 2019, elle collabore avec Natacha Eloy et Maca Rosee à l’exposition De Potémont à Tiburce : aux sources de la BD réunionnaise. Après Voyages en Lémurie aux éditions Centre du Monde (2021), sa première bande dessinée, elle contribue à 5 Réunionnaises cinq destins aux éditions Epsilon (2022).