La baleine Billy sera finalement enterrée dans l'Ouest

La baleine juvénile Billy sera finalement enterrée dans l’Ouest, indique le JIR. La dépouille du mammifère, stockée dans deux containers, ne sera pas acheminée vers l’Etang-Salé où elle devait être incinérée.Selon les informations du journal, une incinération aurait été techniquement difficile à réaliser - en raison de la graisse de l’animal notamment - pour un coût trop important. Aussi, l’option d’un relâché en mer n’a pas été validée."Une évacuation dans les plus brefs délais du cadavre du baleineau pour des raisons de santé et de sécurité publique étant nécessaire", a indiqué la préfecture, Billy sera donc enterrée une parcelle dans l’Ouest, propriété de l’Etat. Le lieu a été sélectionné avec l’aide du BRGM pour éviter tous risques de contamination des nappes phréatiques. Aucune communication ne sera faite sur l’endroit exact de sa tombe pour ne pas perturber l’opération inédite. La baleine juvénile avait fini par mourir après s’être échouée une nouvelle fois mardi 30 octobre dernier. Selon les documents de la préfecture, la facture pour l’Etat s’élève à 28 186 euros, entre le remorquage, son acheminement à terre, le traitement hygiénique du dépeçage, la mise à disposition de deux containers et son incinération pour un montant de 12 186 euros, aujourd’hui écartée.