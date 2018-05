La baisse des subventions met en péril l'activité de la Ligue de basket

"A la lecture de la réponse apportée par Mme la Députée Bareigts au CROS de LA REUNION (voir ci-joint), je m'insurge de voir que le gouvernement a décidé de la baisse des subventions CNDS destinée aux associations sportives notamment aux ligues et comités, passant de 10 millions à 8 millions d'euros pour tout l'outre mer.



La Réunion sera le département le plus durement touché par cette baisse, ce qui remet en cause le fonctionnement même de nos disciplines.



En effet, la pratique du haut niveau ne sera plus soutenue, ce qui sous-entend la fin dans un futur plus ou moins proche de nos pôles espoirs. Quand nous voyons la candidature de la France et de toute la publicité faite pour encourager Paris 2024 aux jeux olympiques, cela est un comble !



De plus, le basket, qui est un sport universel, se voit diminuer des aides alors que le faible coût des licences permettait au plus grand nombre de participer pour du loisir ou de la compétition dès l'âge de 5 ans. Ajouté à cela que toutes les collectivités ferment de plus en plus le robinet faute de moyens pour continuer à nous accompagner

financièrement.



Tout ceci intervient alors que les contrats aidés ont disparu. Nous même en avons fait les frais puisque nous n'avons pas pu préserver un poste suite à la suppression du dispositif contrat aidé. Sur une île où le taux de chômage est important, on nous enlève tous les moyens de création et/ou de préservation d'emploi.



Le basket est un sport populaire où toutes les classes sociales pouvaient venir dans notre discipline sans distinction. Dans quelques années, faudra-t-il être de famille aisée pour pouvoir en pratiquer ? Aurons-nous encore un pôle espoir ? Pourrons-nous encore aller aux finales nationale 3 en métropole pour jouer le titre de champion de France et la Coupe de France ?



Le mouvement sportif aide à la réussite sociale, sportive et professionnelle. Que serait notre société sans club de sport, sans ligue et comité ? Je trouve que l'on oublie vite l'importance de tous nos bénévoles qui s'investissent gratuitement pour finalement se voir couper les ailes par notre gouvernement. On nous manque bien de respect

là !



J'espère que les responsables politiques de La Réunion (de tous bords et y compris ceux de la majorité du gouvernement) se joindront à nous pour montrer notre mécontentement et s'associeront au week-end No Sport

et à d'autres actions ! Je compte sur le CROS Réunion et tout le mouvement sportif pour que nous soyons tous unis afin de lutter contre la fin du sport qui se profile dans un futur qui s'annonce bien sombre..."