A la Une . La baisse des impôts risque d’être reportée

La baisse d’impôts promise par le gouvernement tarde à venir. Le calendrier dépendra de la croissance du pays a annoncé le ministre de l’Économie . Par NP - Publié le Mardi 11 Juillet 2023 à 08:56

Le gouvernement pourrait revoir sa stratégie d'allègement fiscal, en ralentissant le rythme de la baisse des impôts.



"Nous voulons continuer dans cette direction de baisse des impôts sur les ménages comme sur les entreprises", a assuré Bruno Le Maire à LCI, avant d'admettre qu’il y a "une réalité”.



Le ministre de l’Économie s’est dit conscient du “ralentissement de la croissance partout dans le monde, notamment en Europe" et compte bien évaluer les perspectives de cette croissance avant de se prononcer d’ici fin septembre, à l’occasion de la présentation du budget pour 2024, sur la question des impôts.



"Nous verrons si ce ralentissement se traduit aussi par un ralentissement de la croissance en France. À partir de là, je ferai des propositions au président de la République sur le rythme de baisse des impôts", a-t-il expliqué.



En matière de croissance, les prévisions sont plutôt pessimistes. Le gouvernement compte sur une progression de 1% du produit intérieur brut (PIB) du pays en 2023, une perspective supérieure à celle de l'Insee (0,6%) et de la Banque de France (0,7%). Il anticipe ensuite une croissance de 1,6% en 2024. Interrogé par l'AFP, le ministère de l'Economie et des Finances n'a pas souhaité indiquer si la croissance serait révisée à la baisse.

"Vers une fiscalité verte"



Penché sur le budget 2024, le ministère de l’Économie devra prévoir des milliards d’euros d’économies pour redresser les finances. Bruno Le Maire a indiqué souhaiter "basculer d’une fiscalité brune vers une fiscalité verte" pour "accélérer le rythme de la décarbonation de notre économie" et prévoir de nouvelles mesures. "Nous augmenterons, à partir du budget 2024, la fiscalité sur toutes les énergies fossiles", et une taxe sur les billets d’avion "fait partie des options", a -t-il laissé entendre.