La baignade sur les plages de la CIVIS interdite jusqu’à nouvel ordre

Suite au passage du cyclone BATSIRAI sur La Réunion et la levée de l’alerte rouge depuis ce matin 9h décidée par la Préfecture de La Réunion, La CIVIS vous informe :

1.- Les sites de Grand Anse et le Camping de l’Étang-Salé resteront fermés jusqu’au mardi 8 février inclus



2.- Les stades de Michel Volnay et de Gaby Folio seront fermés au public jusqu’au lundi 7 février inclus

3.- La baignade sur les plages du territoire de la CIVIS est interdite jusqu’à nouvel ordre

4.- Pour rappel l’eau sur l’ensemble du territoire de la CIVIS est impropre à la consommation.

5.- Les transports urbains reprennent dès aujourd’hui à partir de 12h, des perturbations sont à prévoir. De plus amples renseignements sur www.alterneo.re

6.- Le Funérarium Sud sera de nouveau accessible aux familles endeuillées à compter d’aujourd’hui à 15h.

7.- Les collectes de déchets ont redémarré ce jour conformément au calendrier de collectes habituel sous réserve d’accessibilité.



Les collectes prévues le jeudi 3 février seront rattrapées ce samedi 5 février .



Les déchèteries seront ouvertes dès 13h aujourd’hui, de 8h à 18h demain samedi 5 février et exceptionnellement ce dimanche de 8h à 12h.

Pour toute information complémentaire sur les déchets le numéro vert 0800 501 501 est à votre disposition.