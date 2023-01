La baignade interdite dans la rivière Langevin jusqu’à nouvel ordre

Le communiqué de la commune :

La Ville de Saint-Joseph vous informe que les dernières analyses réalisées sur la Rivière Langevin par l'Agence Régionale de Santé révèlent une eau de mauvaise qualité au niveau du bassin Balance Langevin.

Par conséquent, la baignade est interdite sur ce site, dès maintenant et ce jusqu'à nouvel ordre. La ville vous remercie pour votre compréhension et appelle à la plus grande prudence dans le secteur.