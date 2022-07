La baignade interdite à Boucan Canot

En raison d’une houle à venir, la CISAN (cellule d’inspection et de sécurisation des activités nautiques) a procédé, ce mercredi 27 juillet en fin d’après-midi, au retrait du filet de Baignade de Boucan-Canot. Les flammes sont donc Rouge pour la baignade et les activités nautiques, Orange Requin et Verte pour la piscine naturelle.