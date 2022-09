Communiqué La Zumba Odysséa Réunion ouvre Octobre Rose le 1er octobre : Les inscriptions se poursuivent

La Zumba Odysséa Réunion ouvre Octobre Rose

Par N.P - Publié le Lundi 19 Septembre 2022 à 17:15

Le communiqué :



Il est temps de prendre les bonnes résolutions en ce début d’année scolaire



« Prenez soins de vous et de vos proches et participez de PRÈS (en FORÊT) ou de LOIN (en CONNECTÉ) au plus grand évènement solidaire de notre île qui allie sport, santé et solidarité



Odysséa Réunion





Les inscriptions(dons) continuent sur





La Zumba Odysséa Réunion ouvre Octobre Rose



Avec le soutien de la Ville de Saint-Denis

Qui accueillera les cœurs roses solidaires

Le samedi 1er octobre au Cœur Vert de Saint-Denis

Les inscriptions(dons) se font sur Il est temps de prendre les bonnes résolutions en ce début d’année scolaire« Prenez soins de vous et de vos proches et participez de PRÈS (en FORÊT) ou de LOIN (en CONNECTÉ) au plus grand évènement solidaire de notre île qui allie sport, santé et solidaritéLes inscriptions(dons) continuent sur odyssea.info La Réunion.La Zumba Odysséa Réunion ouvre Octobre RoseAvec le soutien de la Ville de Saint-DenisQui accueillera les cœurs roses solidairesLe samedi 1er octobre au Cœur Vert de Saint-DenisLes inscriptions(dons) se font sur Inscription - Odysséa La Réunion 2022 (sportinnovation.fr