A la Une .. La Zoone : Omar sort son premier EP

Le rappeur de la Ravine Blanche, Omar, a mis en ligne son tout premier EP, grâce au collectif La Zoone qui soutient les artistes indépendants du Sud de La Réunion et leur permet de réaliser leurs rêves. Par Baradi Siva - Publié le Vendredi 1 Avril 2022 à 09:59





La Zoone s'est concentrée cette année sur le jeune Omar pour sortir son premier EP. Il était dans les studios de Zinfos974 pour détailler son projet :





Le premier EP d'Omar est à écouter gratuitement sur les plateformes de streaming :

L'EP gratuit de 5 titres a été diffusé sur les plateformes de streaming dans la nuit du 31 mars au 1er avril. Le rappeur de la Ravine Blanche est l'un des artistes soutenus depuis longtemps par La Zoone, une marque de vêtements qui s'est muée en collectif de valorisation des talents musicaux de Saint-Pierre.





