Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL La ZAC Savane des Tamarins lancée Le Maire de Saint-Paul et Président de la Société d’Équipement du Département de La Réunion (SEDRE), Emmanuel SÉRAPHIN, vient de signer une convention entre la SEDRE et le Groupe Action Logement Immobilier, représenté par son président, Bruno ARCADIPANE, ce mardi 27 septembre 2022 à Lyon lors du congrès national 2022 de l’Union Sociale pour l’Habitat.





Les travaux de ce projet d’envergure doivent démarrer dans quelques mois. Pour rappel, la ZAC Savane des Tamarins se situe dans le Bassin de vie de Plateau Caillou qui comprend aussi le secteur de Saint-Gilles-les-Hauts. Cette zone est délimitée par la route des Tamarins, le quartier existant de Plateau Caillou et la ravine Fleurimont.



D’une superficie de 90,5 hectares, cette ZAC se destine à l’usage d’habitat, d’équipements publics et privés, de zones d’activités, de bureaux et de commerces. La réalisation de ce quartier est prévue dans tous les documents d’urbanisme réglementaire : PLU communal, SCOT du TCO, SAR régional.



Il doit permettre au pôle de vie de Plateau Caillou de se doter de tous les équipements, services et fonctions nécessaires pour s’affirmer pleinement en tant que pôle de vie secondaire à l’échelle de la commune de Saint Paul. La nouvelle configuration retenue par la Ville de Saint Paul, terre attractive et écologique, garantit un aménagement équilibré répondant à la fois à la demande en logements de la population et au besoin d’accroissement de foncier à vocation économique sur le territoire.

Une avance validée pour la ZAC Savane des Tamarins

La Ville est par ailleurs particulièrement attentive à la programmation de commerces de proximité et de destination dans le périmètre de la ZAC tout en veillant à préserver et à protéger l’activité commerciale de son centre-ville. Sur le plan environnemental, le projet a fait l’objet d’études d’impact, un inventaire des espèces protégées présents sur le site a été réalisé et des mesures de protection strictes ont été définies et soumises à l’examen du Conseil National de la Protection de la Nature.



L’Établissement Public Foncier de la Réunion (EPFR) est propriétaire de l’entièreté du périmètre de la ZAC par ordonnance d’expropriation. Les procédures règlementaires ont été menées à terme et l’appel d’offres travaux est sur le point d’être lancé.



Le bilan financier de la ZAC est à la hauteur des ambitions que Saint Paul et la SEDRE portent pour le territoire et ses habitants. Il s’élève à plus de 111 000 000 euros en dépenses et en recettes. La réalisation de l’opération sera scindée en trois phases indépendantes et cohérentes d’un point de vue urbain.



La phase 1, dont le financement sera considérablement facilité par l’avance en compte courant, est totalement implantée sur du foncier maîtrisé et permettra de desservir 24 îlots mixtes de logements libres et aidés, des îlots consacrés à de l’activité économique ainsi qu’à des équipements publics.



Elle permet de répondre à la forte demande actuelle en foncier économique, offre à la commercialisation les îlots les plus qualitatifs pour du logement sur le cœur urbain, et privilégie l’accroche du projet avec l’urbanisation existante de Plateau Caillou. La Caisse des Dépôts et Consignations ainsi que l’Agence Française de Développement se sont déjà engagées pour un financement complémentaire de la première phase à hauteur de 2 450 000 € pour chaque établissement, sous forme de prêts.



La signature de cette convention constitue une concrétisation forte du partenariat mis en place par les deux principaux actionnaires de la SEDRE, la Commune de Saint Paul et Action Logement Immobilier, pour soutenir et accompagner la société dans la mise en œuvre de ses actions au service du territoire réunionnais et de ses habitants. Ce partenariat va notamment permettre de financer des travaux d’aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté de la Savane des Tamarins à Saint Paul. Il s’agit d’une avance en compte courant d’un montant de 8,1 millions d’euros. Cette trésorerie contribuera à engager les premières dépenses en matière d’acquisition foncière et de travaux pour l’aménagement de la ZAC Savane des Tamarins.Les travaux de ce projet d’envergure doivent démarrer dans quelques mois. Pour rappel, la ZAC Savane des Tamarins se situe dans le Bassin de vie de Plateau Caillou qui comprend aussi le secteur de Saint-Gilles-les-Hauts. Cette zone est délimitée par la route des Tamarins, le quartier existant de Plateau Caillou et la ravine Fleurimont.D’une superficie de 90,5 hectares, cette ZAC se destine à l’usage d’habitat, d’équipements publics et privés, de zones d’activités, de bureaux et de commerces. La réalisation de ce quartier est prévue dans tous les documents d’urbanisme réglementaire : PLU communal, SCOT du TCO, SAR régional.Il doit permettre au pôle de vie de Plateau Caillou de se doter de tous les équipements, services et fonctions nécessaires pour s’affirmer pleinement en tant que pôle de vie secondaire à l’échelle de la commune de Saint Paul. La nouvelle configuration retenue par la Ville de Saint Paul, terre attractive et écologique, garantit un aménagement équilibré répondant à la fois à la demande en logements de la population et au besoin d’accroissement de foncier à vocation économique sur le territoire.La Ville est par ailleurs particulièrement attentive à la programmation de commerces de proximité et de destination dans le périmètre de la ZAC tout en veillant à préserver et à protéger l’activité commerciale de son centre-ville. Sur le plan environnemental, le projet a fait l’objet d’études d’impact, un inventaire des espèces protégées présents sur le site a été réalisé et des mesures de protection strictes ont été définies et soumises à l’examen du Conseil National de la Protection de la Nature.L’Établissement Public Foncier de la Réunion (EPFR) est propriétaire de l’entièreté du périmètre de la ZAC par ordonnance d’expropriation. Les procédures règlementaires ont été menées à terme et l’appel d’offres travaux est sur le point d’être lancé.Le bilan financier de la ZAC est à la hauteur des ambitions que Saint Paul et la SEDRE portent pour le territoire et ses habitants. Il s’élève à plus de 111 000 000 euros en dépenses et en recettes. La réalisation de l’opération sera scindée en trois phases indépendantes et cohérentes d’un point de vue urbain.La phase 1, dont le financement sera considérablement facilité par l’avance en compte courant, est totalement implantée sur du foncier maîtrisé et permettra de desservir 24 îlots mixtes de logements libres et aidés, des îlots consacrés à de l’activité économique ainsi qu’à des équipements publics.Elle permet de répondre à la forte demande actuelle en foncier économique, offre à la commercialisation les îlots les plus qualitatifs pour du logement sur le cœur urbain, et privilégie l’accroche du projet avec l’urbanisation existante de Plateau Caillou. La Caisse des Dépôts et Consignations ainsi que l’Agence Française de Développement se sont déjà engagées pour un financement complémentaire de la première phase à hauteur de 2 450 000 € pour chaque établissement, sous forme de prêts.La signature de cette convention constitue une concrétisation forte du partenariat mis en place par les deux principaux actionnaires de la SEDRE, la Commune de Saint Paul et Action Logement Immobilier, pour soutenir et accompagner la société dans la mise en œuvre de ses actions au service du territoire réunionnais et de ses habitants.





Dans la même rubrique : < > Le Ministre de l’Éducation nationale, Pap Ndiaye, visite la future école de Roche Plate École municipale de natation : des places sont encore disponibles !