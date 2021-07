Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu La Ville s’engage pour favoriser l’emploi des personnes porteuses de handicaps

La Ville de Saint-Leu a été retenue par le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées (FIPH).



Il s’agit de porter une politique d’insertion volontariste en la matière durant les trois prochaines années. Le projet de conventionnement a pour objectif de pérenniser un taux d’emploi de ce public à hauteur de 6%. C’est ce qui a été acté ce jeudi 1er juillet 2021 lors d’une visio conférence avec l’élue déléguée, Madame Brigitte Dompy, les services municipaux et ceux de l’Etat.

L’élue à la prévention, à la santé et au handicap a présenté les quatre axes prioritaires de l’engagement : le recrutement, le maintien dans l’emploi, la formation des collaborateurs en charge de l’accompagnement et la sensibilisation sur le thème du handicap.

Au sein des effectifs de la Ville, du CCAS et de la Caisse des Ecoles, des agents en situation de handicap pourront être recrutés en contrat d’apprentissage et d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE). Ce dispositif permettra également de maintenir dans l’emploi des agents en « restrictions d’aptitudes » mais aussi de former des collaborateurs pour les accompagner.

Ce projet, soutenu par l’ensemble des partenaires sociaux de la collectivité a vocation à faire évoluer le regard sur le handicap à l’échelle communale.







Dans la même rubrique : < > Leu Réseau de Lecture Publique en juillet Conseil municipal du 30 juin 2021