La Ville mobilisée contre le tulipier du Gabon

Saint-Paul, terre attractive et écologique, continue de sensibiliser la population au danger et à la nécessité de supprimer les Tulipiers du Gabon. Comme l’illustre la présence des agents de la Direction de la Biodiversité et des Ressources Naturelles au marché forain de Saint-Paul ce vendredi 2 septembre 2022.



L’objectif reste d’aller à la rencontre du public et d’informer les administrés qu’ils peuvent désormais appeler au 0262 45 80 28 pour signaler la présence d’un Tulipier près de chez eux ou demander l’intervention des équipes de la commune pour en supprimer un dans leur cour. En savoir plus ici .



Cet arbre fait partie des arbres désormais interdits sur l’île. Cette espèce invasive pousse très rapidement. Son système racinaire très invasif peut mettre à mal les soubassements des maisons ou les murs de soutènement.



Le Tulipier du Gabon apparaît peu résistant aux intempéries et le risque de chute est important lors des cyclones.