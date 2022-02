La Ville et l'ALEFPA de La Réunion œuvrent pour l'insertion des personnes handicapées

La nouvelle directrice du pôle médico-social Ouest de l’association laïque pour l’éducation, la formation, la prévention et l’autonomie, Aida Périchon a en après-midi rencontré le Maire et son équipe pour faire le point sur les différentes formes de partenariat. Marchés réservés, contrats d’apprentissages … les moyens d’accompagnement de ce public sont multiples.



Saint-Leu est bon élève en la matière avec un taux d’employabilité de plus de 6% en mairie. Le pôle Maxime Laope au Portail réalise avec des adultes handicapés des peluches qui font la fierté de l’équipe éducative.



Bruno Domen a apporté son soutien à la structure qui souhaite renforcer son ancrage à Saint-Leu et au plus près de nos concitoyens en situation de handicap.