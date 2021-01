La Ville de Saint-Paul travaille au rétablissement de l’électricité

Plusieurs quartiers de Saint-Paul subissent actuellement des coupures d’électricité suite aux orages et aux intempéries observées ce mardi 12 janvier 2021.



1 000 familles sont concernées à Tan Rouge, à Saint-Gilles-les-Hauts, au Bernica, au Guillaume, à Petite France et au Maïdo.



La Ville de Saint-Paul travaille en étroite collaboration avec EDF pour rétablir le plus rapidement possible le courant dans tous ces secteurs.



Les équipes d’EDF à La Réunion déploient d’importants moyens pour mettre fin à ces coupures. Un hélicoptère est notamment mobilisé.



Les équipes se trouvent en ce moment sur le terrain. Les services de la Commune de Saint-Paul suivent avec attention la situation.