La Ville de Saint-Paul sensible à la prévention de la maladie d’Alzheimer

Souvent difficile à appréhender, la maladie d’Alzheimer laisse apparaitre aujourd’hui encore certaines problématiques relationnelles au sein des familles. Nécessitant un accompagnement spécialisé, cette affection entraîne une disparition progressive des neurones dans les régions du cerveau qui gèrent certaines capacités, comme la mémoire, le langage, le raisonnement ou encore l’attention. Résultat, certaines facultés sont altérées et réduisent peu à peu l’autonomie de la personne. Cependant, si la maladie d’Alzheimer apparaît plus souvent chez les personnes âgées, elle n’est pas pour autant une conséquence normale du vieillissement.



Ainsi, France Alzheimer Réunion, antenne locale de France Alzheimer, dont le premier but est d’aider et de rassembler les familles des malades touchés par la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées et la ville de Saint-Paul, participeront de manière conjointe à une après-midi de sensibilisation le samedi 25 septembre.



Au programme, le don de l’arbre à souhait dans le jardin de l‘église de la Conversion à 14h qui permettra aux personnes malades, aux aidants et au grand public d’accrocher à ses branches une carte sur laquelle ils auront écrit une pensée, un souvenir heureux ou encore un souhait. Suivra à 15h, en salle du Conseil Municipal de l’Hôtel de Ville, une table ronde avec les professionnels de santé, les élus de la ville et le public concernant tous les aspects de la maladie. Proximité, accompagnement et inclusivité seront donc au coeur des discussions afin de faire avancer le débat et trouver les pistes d’une meilleure prise en charge des patients concernés.