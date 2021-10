La Ville de Saint-Paul rend visite à ses centenaires !

Toujours en très bonne forme, elle est chaleureusement accompagnée de son aide à domicile qui prend bien soin d’elle. La gramoune se voit offrir avec plaisir un présent et un bouquet de la part de la Conseillère municipale, Marie-Suzelle BUCHLE.



Avec ces visites de courtoisie rentrant dans le cadre de la semaine bleue, la Ville de Saint-Paul profite de célébrer ses centenaires dans les différents Bassins de vie. Une belle occasion pour honorer leurs parcours de vie et de leur rappeler que la commune, fière de ses gramounes, pense fortement à eux. Représentant de notre Réunion lontan, ils portent avec eux les souvenirs, les zistoirs kréol et la mémoire d’un Saint-Paul d’autrefois.