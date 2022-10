Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL La Ville de Saint-Paul recrute pour les VAC’ADO de décembre 2022 / janvier 2023 La Commune de Saint-Paul (108 000 habitants – Département de La Réunion) recrute, pour les VAC’ADO de décembre 2022 / janvier 2023, les emplois saisonniers suivants :

► DES ANIMATEUR.TRICES SEJOUR POUR ADOLESCENTS VAC’ADO – du 26 décembre 2022 au 24 janvier 2023 Missions principales Participer à l’éveil et l’éducation des adolescents par la mise en œuvre de projets d’animation et de démarches pédagogiques.

Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants, en lien avec les familles.

Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l’équipe d’animation. Participer à l’éveil des enfants par la mise en œuvre de projets d’animation et de démarches pédagogiques : Proposer et adapter les animations en lien avec le projet pédagogique de la structure,

Préparer, mettre en œuvre et réaliser les animations,

Mettre en place un répertoire d’activités variées en lien avec les spécificités du public,

Concevoir et élaborer les projets d’activités mis en place sur le centre de loisirs,

Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants,

Animer chaque moment d’animation auprès des enfants. Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l’équipe d’animation : Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l’équipe d’animation,

Établir les modes de fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants…

Participer de manière active aux réunions d’équipe, apporter ses connaissances et ses savoirs,

Partager les informations en sa possession avec l’équipe d’animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires…),

Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers,

Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d’accueil. Participer à l’inventaire et aux commandes du matériel. Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles : Aménager des espaces en fonction des animations proposées et des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité.

Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d’hygiène.

Être médiateur au sein du groupe d’enfants : gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie, être à l’écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage.

Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants soient optimales Activités spécifiques Assurer la bonne application des modalités du protocole sanitaire,

Participer à l’organisation et au fonctionnement des navettes de ramassage. Compétences

SAVOIR Connaissance du public accueilli, ses caractéristiques et besoins

Maîtrise de la réglementation des ACM (Accueil Collectif Mineur),

Maîtrise du vocabulaire professionnel du service,

Connaissances des procédures administratives du service, de l’organisation et du fonctionnement de la collectivité. SAVOIR-FAIRE Maîtriser les techniques d’animation et d’encadrement, les principes d’actions pédagogiques auprès d’un jeune public,

Être capable d’élaborer des activités pédagogiques en lien avec les intentions éducatives de l’organisateurs, le projet pédagogique (dot thématique) et le public encadré

Être capable d’adapter ses interventions et supports en fonction des attentes et retours des enfants placés sous sa responsabilité

Savoir concevoir des programmes d’animation respectueux du rythme des enfants

Être capable d’impulser une dynamique de groupe, faciliter l’implication des enfants (en montrant l’exemple notamment)

Accompagner les enfants dans la conduite de l’activité, être acteur des activités proposées

Disposer des compétences techniques pour la conception d’activités variées, prenant en compte les moyens mis à disposition

Maitrise de l’écrit

Savoir repérer les enfants en difficultés et/ou à besoins spécifiques, rechercher les solutions de remédiations adéquates avec la direction de l’ACM SAVOIR-ETRE Faire preuve d’exemplarité : langage, attitude générale, relations aux autres, …

Disponibilité et goût pour le travail avec les enfants,

Créativité,

Motivation,

Esprit d’initiative,

Qualités organisationnelles et relationnelles,

Rigueur,

Travail en équipe,

Discrétion professionnelle,

Disponibilité. Modalités Merci d’adresser lettre de candidature, CV, un extrait de casier judiciaire (bulletin N°3 daté de – de 3 mois) accompagnés de la copie des diplômes à Monsieur Le Maire de Saint-Paul – CS51015- 97864 Saint-Paul Cédex ou par mail à service.jeunesse@mairie-saintpaul.fr au plus tard le 15 décembre 2022. ► DES ASSITANT.ES SANITAIRES SEJOUR POUR ADOLESCENTS VAC’ADO – du 26 décembre 2022 au 24 janvier 2023 Rôle relationnel L’assistant.e sanitaire est chargé.e des relations avec les professionnels de la santé (médecin, pompiers, hôpital…). Il/Elle est l’interlocuteur.ice privilégié.e des parents concernant la santé des enfants. Il/Elle second également le directeur dans ses missions. Rôle administratif Est chargé.e de la gestion des documents administratifs relatifs à la prise en charge sanitaire des enfants accueillis au centre,

Vérifie que chaque enfant dispose d’une fiche sanitaire remplie et signée par les parents,Tient le registre où sont précisés les soins donnés aux enfants,

Est responsable de l’hygiène du local « infirmerie »,

Organise l’accueil des enfants en infirmerie selon leur sexe, Rôle sanitaire et sécurité N’administre AUCUN MÉDICAMENT aux enfants du centre,

Vérifie que chaque enfant est à jour de ses vaccinations (DT polio, BCG) ou qu’il dispose d’un certificat de contre-indication si l’enfant n’est pas vacciné,

Vérifie les allergies des enfants, informe l’animateur responsable de l’enfant et s’assure du régime alimentaire de l’enfant,

Gère la pharmacie,

Veille au renouvellement des produits de première nécessité et tient à jour la trousse de secours confiée par l’organisateur,

Assure la gestion des plats témoins conservés au frigo,

Propose des animations en direction des groupes d’enfants dans le cadre de son rôle d’accompagnement des animateurs,

Apporte les premiers gestes de secours (position de sécurité…). Rôle de contrôle Contrôle la livraison des marchandises ainsi que la température des viandes et surgelés,

Contrôle et note la température des réfrigérateurs dans le cahier prévu à cet effet,

Contrôle la quantité des marchandises livrées tous les matins en présence de la gérante de cuisine, Modalités Merci d’adresser lettre de candidature, CV, un extrait de casier judiciaire (bulletin N°3 daté de – de 3 mois) accompagnés de la copie des diplômes à Monsieur Le Maire de Saint-Paul – CS51015- 97864 Saint-Paul Cédex ou par mail à service.jeunesse@mairie-saintpaul.fr au plus tard le 15 décembre 2022.

► DES DIRECTEUR.TRICES SEJOUR POUR ADOLESCENTS VAC’ADO – du 01 décembre 2022 au 31 janvier 2023 Missions

Sur la base du projet éducatif proposé par l’organisateur, le(la) directeur(trice) de séjour pour adolescents est chargé de l’élaboration du projet pédagogique de l’accueil collectif de mineurs dont la responsabilité lui est confié. Il/elle pilote également l’organisation générale de la structure, organise et coordonne la mise en place des activités qui découlent du projet pédagogique et encadre l’équipe d’animation. Activités principales Participer à la définition des orientations stratégiques de l’accueil de loisirs

Assurer la gestion des ressources humaines : recruter, animer et encadrer l’équipe pédagogique

Concevoir le projet pédagogique de la structure d’accueil, impliquer l’équipe pédagogique dans cette démarche de conception

Accompagner l’équipe pédagogique dans la conception des projets d’animation et leur mise en œuvre

Participer à l’animation des projets d’activité

Développer des partenariats, assurer l’interface avec les partenaires externes

Animer la relation avec les familles

Assurer l’organisation administrative du séjour : organisation spatiale, affichages obligatoires, budget, …

Travailler en collaboration avec l’équipe de coordination pour la définition des moyens matériels et logistiques nécessaires : achats de matériels, transports, restauration, …

Contrôler et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur

Évaluer et produire les bilans d’activités Activités spécifiques Responsable de l’application du protocole sanitaire. Compétences

SAVOIR Disposer d’une bonne connaissance des principes d’intervention en milieu éducatif et des caractéristiques du public mineur (capacités, besoins, caractéristiques / âge, …)

Savoir élaborer et mettre en œuvre le projet pédagogique de l’ALSH, en référence au projet éducatif et sous l’autorité du responsable et des coordonnateurs du service,

Savoir repérer les enfants en difficulté et avertir les services compétents

Connaître et faire appliquer la réglementation relative aux accueils des mineurs, de la mise en œuvre des activités et de la protection de l’enfance SAVOIR-FAIRE Savoir encadrer, gérer et manager une équipe (participer au recrutement, faciliter l’intégration des agents et les évaluer), construire et maintenir une dynamique de groupe

Élaborer le règlement de fonctionnement et le faire appliquer

Savoir transmettre des informations liées à l’encadrement,

Savoir anticiper des situations à risques

Contribuer à la formation continue des membres de l’équipe pédagogique

Mettre en œuvre différents types de pédagogie

Savoir réaliser des supports de communication, organiser la communication sous la supervision du responsable de service et des coordonnateurs

Définir les besoins en matériel, organiser la gestion des locaux SAVOIR-ETRE Qualités organisationnelles et relationnelles

Sens de l’accueil et de l’écoute,

Autonomie,

Rigueur

Travail en équipe

Discrétion professionnelle, respect du devoir de réserve

Disponibilité, obéissance à la hiérarchie Modalités Merci d’adresser lettre de candidature, CV, un extrait de casier judiciaire (bulletin N°3 daté de – de 3 mois) accompagnés de la copie des diplômes à Monsieur Le Maire de Saint-Paul – CS51015- 97864 Saint-Paul Cédex ou par mail à service.jeunesse@mairie-saintpaul.fr au plus tard le 20 novembre 2022. Participer à l’éveil des enfants par la mise en œuvre de projets d’animation et de démarches pédagogiques :Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l’équipe d’animation :Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles :SAVOIRSAVOIR-FAIRESAVOIR-ETREMerci d’adresser lettre de candidature, CV, un extrait de casier judiciaire (bulletin N°3 daté de – de 3 mois) accompagnés de la copie des diplômes à Monsieur Le Maire de Saint-Paul – CS51015- 97864 Saint-Paul Cédex ou par mail à service.jeunesse@mairie-saintpaul.fr au plus tard le 15 décembre 2022.L’assistant.e sanitaire est chargé.e des relations avec les professionnels de la santé (médecin, pompiers, hôpital…). Il/Elle est l’interlocuteur.ice privilégié.e des parents concernant la santé des enfants. Il/Elle second également le directeur dans ses missions.Merci d’adresser lettre de candidature, CV, un extrait de casier judiciaire (bulletin N°3 daté de – de 3 mois) accompagnés de la copie des diplômes à Monsieur Le Maire de Saint-Paul – CS51015- 97864 Saint-Paul Cédex ou par mail à service.jeunesse@mairie-saintpaul.fr au plus tard le 15 décembre 2022.Sur la base du projet éducatif proposé par l’organisateur, le(la) directeur(trice) de séjour pour adolescents est chargé de l’élaboration du projet pédagogique de l’accueil collectif de mineurs dont la responsabilité lui est confié. Il/elle pilote également l’organisation générale de la structure, organise et coordonne la mise en place des activités qui découlent du projet pédagogique et encadre l’équipe d’animation.SAVOIRSAVOIR-FAIRESAVOIR-ETREMerci d’adresser lettre de candidature, CV, un extrait de casier judiciaire (bulletin N°3 daté de – de 3 mois) accompagnés de la copie des diplômes à Monsieur Le Maire de Saint-Paul – CS51015- 97864 Saint-Paul Cédex ou par mail à service.jeunesse@mairie-saintpaul.fr au plus tard le 20 novembre 2022.





Dans la même rubrique : < > Bonne chance à tous les traileurs du Grand Raid ! Gayar Somèn kréol zot tout’ !