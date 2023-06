La Ville de Saint-Paul recrute un Responsable de la cellule Karavan Santé (H/F) – Pôle des solidarités – Service santé et Bien-être du citoyen et un Chargé de l’inventaire comptable et physique (H/F) – Direction Financière – Service ComptabilitéUne des ces offres d’emploi vous intéresse ? Vous pourrez les découvrir dans la rubrique la Mairie recrute