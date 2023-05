La Ville de Saint-Paul recrute, consultez les offres d’emplois

La Ville de Saint-Paul recrute un assistant administratif de direction (lecture publique) (H/F), un webmaster-community manager du portail du réseau des médiathèques (H/F) ; un responsable pédagogique et artistique (H/F), un responsable des équipements sportifs (H/F), un responsable de médiathèque (H/F), un chargé d’animation en bibliothèque (H/F), un conducteur d’engins et de véhicules spécialisés (H/F) et un responsable de la cellule planification des activités (H/F).Une des ces offres d’emploi vous intéresse ? Vous pourrez les découvrir dans la rubrique la Mairie recrute