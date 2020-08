Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL La Ville de Saint-Paul récompense la footballeuse Élisa Gonthier





La Ville de Saint-Paul tenait à féliciter cette espoir du foot péi lors d’une cérémonie organisée ce vendredi 7 août 2020 dans les locaux de la Saint-Pauloise FC.



La Maire de Saint-Paul, Huguette BELLO, et l’adjoint de quartier, Jean-Noël JEAN-BAPTISTE, élu délégué au Sport et à la politique urbaine et sociale du bassin de vie du Guillaume, assistaient à cet événement prévu au complexe sportif de la Palmeraie.



Tout comme le président de la Ligue réunionnaise de Football (LRF), Yves ETHÈVE, et le Conseiller technique régional de la LRF, Hosman GANGATE.



Un grand moment vécue par Élisa Gonthier, âgée de 15 ans. L’un des ses sponsors officiels, le magasin Sport 2000, accompagne aussi cette progression fulgurante en lui remettant une bourse de départ. Objectif : l’aider à continuer sa carrière et favoriser son installation dans la ville bordelaise.



Après une scolarité au collège Jules-Solesse, la jeune saint-pauloise va désormais tenter de devenir joueuse professionnelle tout en suivant ses études, en Seconde, au Centre de formation de Bordeaux.



Cette enfant de Saint-Paul démarre sa carrière au club de Bois-de-Nèfles avant de signer à la Saint-Pauloise et d’intégrer l’an dernier le pôle Espoir de football féminin de Saint-Joseph.



Élisa Gonthier constitue un exemple pour tous les footballeuses et tous les footballeurs. Depuis ses débuts, à l’âge de 6 ans, elle s’est toujours entraînée afin de gagner sa place de titulaire dans des équipes uniquement composées de garçons. Elle y est parvenue grâce à sa force mentale et son ambition.



Qualifiée de fille de caractère et de leader par sa maman, Michèle, Élisa Gonthier rêve de revêtir le maillot au scapulaire de Bordeaux, son équipe préférée.



La joueuse va intégrer la formation des moins de 19 ans alors qu’elle n’est âgée que de 15 ans. Si elle ne parvient pas à atteindre son objectif, la sportive envisage de devenir kinésithérapeute ou entraîneure de football.



Retrouvez les photos prises lors de cette cérémonie.

