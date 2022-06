Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL La Ville de Saint-Paul réceptionne les mobiliers d’inclusion numérique Ce lundi 13 juin, la Ville de Saint-Paul a réceptionné, en présence d’Hélène ROUGEAU, élue en charge du développement et de l’innovation numérique, les mobiliers d’inclusion numérique au Village Numérique de La Saline. Terre accueillante et participative, la Commune a déployé depuis plusieurs mois six Conseillers Numériques itinérants pour couvrir l’intégralité des bassins de vie et, occasionnellement, le territoire de Mafate. Sélectionnée parmi plusieurs communes ayant déjà mis en place le dispositif “Conseiller numérique France Services” piloté et animé par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), la Ville de Saint-Paul s’est mobilisée pour lutter efficacement contre l’illettrisme numérique.

La mobilisation du Gouvernement en faveur de l’accès à tous aux usages du numérique se décline également à travers la mise à disposition de mobiliers d’inclusion numérique. L’enjeu est d’équiper et de permettre aux conseillers numériques de réaliser leurs actions d’accompagnement en dehors des lieux traditionnels de médiation numérique afin d’atteindre les personnes qui ne connaissent pas l’offre existante. En février dernier, l’ANCT a fait appel à un collectif de designers pour construire des «mobiliers d’inclusion numérique ». Un impératif : les mobiliers devaient être fabriqués localement par des ateliers numériques et des petits artisans du territoire. Pour autant, chaque collectivité territoriale sélectionnée a pu faire évoluer le mobilier en fonction des besoins des médiateurs, des territoires où ils exercent et des publics qu’ils accompagnent.

Trois différents mobiliers étaient proposés. La Ville de Saint-Paul a donc choisi de s’équiper de 7 chariots établis numériques et d’une porte numérique. Pliables et transportables, ces mobiliers en matériaux recyclables (bois de palettes) ont été imaginés pour favoriser l’itinérance des Conseillers Numériques.

L’ANTC (via le Plan France Relance) s’est proposée de financer directement le lieu de fabrication numérique, pour Saint-Paul “La Raffinerie” a été choisie. Les partenaires de ce dispositif, le Réseau Français des fablabs (RFFLab) et l’association France Tiers-Lieux, se sont chargés d’identifier les acteurs locaux en capacité de produire les mobiliers sur le territoire. Guillaume LUNG TUNG et Julien GAILLOT de “La Raffinerie” ont oeuvré pour la réalisation de mobiliers d’inclusion numérique pour équiper les conseillers numériques.

