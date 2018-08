<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Ville de Saint Paul La Ville de Saint-Paul prête pour la rentrée scolaire Le Maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, tenait une conférence de presse ce mardi 14 août 2018 à l’école Louise-Siarane, située dans le quartier de l’Étang, à propos de la rentrée scolaire 2018-2019 avec un retour en classe prévu ce vendredi. Tout est prêt pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions. Entouré des équipes de la Division de la vie scolaire, du Pôle technique et du Pôle développement durable, le premier magistrat détaillait les nouveautés qui attendent les parents et leurs marmailles. Retrouvez toutes les informations pratiques à connaître.





Une volonté communale forte « La Commune de Saint-Paul, pour la rentrée scolaire 2018/2019 poursuivra les efforts engagés pour que l’École soit le Berceau de l’excellence pour nos enfants, les futurs citoyens de demain. L’école est le premier point d’ancrage, le principal centre de formation où se dessine l’avenir de nos enfants », souligne le Maire, Joseph Sinimalé.



13 954 élèves fréquenteront les 67 écoles de la Commune: dont 5 143 élèves de maternelle et 8 811 élèves d’élémentaire. 660 agents assureront le bon fonctionnement des établissements sans oublier 480 agents pour effectuer le service de la restauration scolaire. La cité saint-pauloise compte 105 classes de maternelle, 184 en élémentaire, 293 en primaire, 56 en enseignement catholique soit un total de 638. On comptabilise également 29 ouvertures de classes et 11 fermetures de classes. « Notre volonté sans cesse accrue de réduire les inégalités afin que chaque enfant soit inscrit dans un parcours de réussite, guide nos actions en faveur des écoliers et des écoles », ajoute le premier magistrat. Cette volonté se traduit aussi par: – L’accompagnement des enseignants dans la formation des élèves à travers la poursuite du développement du numérique dans nos écoles ;

– La poursuite de la scolarisation des enfants de moins de trois ans.

Les activités culturelles et sportives auront toute leur place, afin de mobiliser la communauté éducative autour des valeurs éducatives et citoyennes :

– Le sport à l’école reste la priorité (piscine, maternathlon, challenge natation ; rencontres de Circonscriptions – Hand – Foot – Basket – Enduro – Rugby – Récréadanse – Voile – Kayak, Animations Tennis)

– Mais aussi la culture, le patrimoine ainsi que les activités socio-éducatives

Dédoublement des classes Autre nouveauté cette année avec le dédoublement des classes de Cour Préparatoire (CP) du Réseau d’Éducation Prioritaire (REP), de (Cour élémentaire 1èreannée), en Réseau d’Éducation Prioritaire Renforcé (REP+) qui sera effectif à cette rentrée. La Ville de Saint-Paul répond ainsi aux mesures gouvernementales, pour bâtir l’école de la confiance.



Il y aura la mise en place des CP à 12 élèves dans les écoles classées en REP et les CE1 à 12 dans les écoles classées en REP +. Des Chocas au Guillaume, en passant par Grande Fontaine, l’Étang, Plateau Caillou, Fleurimont, Sans Souci, La Saline, Bellemène… 23 écoles réparties sur tous les quartiers et au sein des trois Inspection de l’Éducation Nationale (IEN) seront concernées. Avec à noter le maintien d’une ATSEM pour toutes les classes de maternelles pour cette rentrée scolaire. Rythmes scolaires Conformément au décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, la Ville a proposé une nouvelle organisation du temps scolaire validée par l’inspecteur d’académie. L’organisation des temps d’enseignement sera répartie sur 8 demi-journées, dès cette rentrée scolaire. Les horaires pour la prochaine rentrée seront les suivants: de 8 heures à 11h30 et de 13 heures à 15h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Accueil du mercredi L’accueil des enfants les mercredis devient aussi un élément majeur du dispositif périscolaire avec l’inscription de la Commune de Saint-Paul dans « le plan mercredi » impulsé par le Ministère de l’Education Nationale. Ainsi il y aura un accompagnement du passage à 4 jours, en optimisant les conditions de fonctionnement de l’accueil périscolaire afin de favoriser une continuité éducative avant, pendant et après l’école.



Un accueil en journée sera ainsi proposé aux familles au sein des écoles. Ainsi que dans les équipements de proximité de quartier où seront organisées des activités de loisirs éducatifs portées majoritairement par les associations.

La restauration scolaire avec 2 millions de repas produits par an Côté restauration scolaire, la collectivité souhaite s’inscrire dans une démarche continue d’amélioration du service public de restauration scolaire. Depuis 2017, la collectivité adhère à l’AGORES (Réseau des responsables de restauration territoriale). Le 21 mars 2018, le forum local de l’AGORES a été organisé à Saint Paul.



Outre le recrutement d’une diététicienne (janvier 2018) qui organise des rencontres avec les parents et anime le comité technique dont l’une des missions est de veiller à la qualité visuelle et gustative des repas, la Commune veille à la valorisation des produits locaux. Sur l’année scolaire, 274,5 tonnes des produits locaux sont utilisées pour la confection des repas dans les restaurants scolaires (50 tonnes de fruits locaux, 192 tonnes de légumes locaux et 32,5 tonnes de viandes locales (volaille, porc…).

Un budget de plus de 3 millions d'euros a été engagé pour des travaux dans de nombreuses écoles de la Commune afin d'améliorer l'accueil des enfants pour cette rentrée et durant l'année scolaire. Le Maire effectuait ce lundi des visites de chantier afin de s'assurer de la réalisation des opérations d'aménagement.



Enfin, pour cette nouvelle année scolaire, des exemples de projets seront proposés aux enfants pour la sensibilisation au développement durable :

– Lancement d’un appel à projets en lien avec la SPL Energies Réunion pour la mise à disposition des toitures de certaines écoles ciblées pour l’installation de panneaux photovoltaïques ;

– Sensibilisation des écoles de l’Hermitage les bains et Roquefeuil au projet de reboisement de la plage ;

– Participation des écoles de Plateau Caillou aux Journées européennes du Patrimoine 2018 sur le site du Parc Belvédères Plateau Caillou.

Parcours emploi compétences Fruit d’une étroite collaboration entre la Ville qui a transmis des demandes et Pôle Emploi pour la sélection, la Commune de Saint-Paul a positionné plus de 200 Saint-Paulois dans un Parcours Emploi Compétence (PEC). Ces personnels, faisant fonction d’Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM ou en restauration scolaire), bénéficieront ainsi d’une formation pratique pendant l’année scolaire et d’un suivi assidu durant leur parcours.



À l’issue de ce PEC, Pôle Emploi pourra les orienter, en fonction des compétences des uns et des autres, vers un emploi pérenne au sein d’une entreprise.



