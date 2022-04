Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL La Ville de Saint-Paul prépare la signature de son 2ème Contrat Local de Santé Dans le cadre de la signature d’un deuxième Contrat Local de Santé avec la Ville de Saint-Paul, l’Agence Régionale de Santé de La Réunion (ARS) et les services préfectoraux, les professionnels qui œuvrent dans les champs sanitaire et social et les services de la Ville se sont réunis, en présence des élues Laëtitia LEBRETON, Déléguée à la politique de Prévention et de Santé et Roxanne PAUSÉ-DAMOUR, Déléguée à la politique Sénior et au développement des actions intergénérationnelles et aux affaires sociales, à l’Hôtel de Ville, ce vendredi 8 avril 2022.

Saint-Paul, première commune de l’île à signer un Contrat Local de Santé en 2012 Pour rappel, la Ville de Saint-Paul, Terre solidaire et inclusive, a été l’une des premières communes de l’île de La Réunion, à signer un Contrat Local de Santé avec les Services de l’État en 2012. En écho à cette démarche, cette contractualisation 1ère génération a permis de soutenir l’engagement très important de la municipalité, dans le domaine de la santé, avec notamment :

– la structuration de sa politique locale

– la mise en œuvre d’actions de proximité coordonnées et cohérentes

– la mobilisation d’un réseau de partenaires



La signature d’un Contrat Local de Santé 2ème génération en approche La Commune de Saint-Paul organise donc un total de quatre ateliers techniques, avec les professionnels du sanitaire et du social qui interviennent au plus prés de la population Saint-Pauloise.

La Ville signera donc son prochain Contrat Local de Santé 2ème génération et a donc décidé d’organiser en amont, des groupes de travail en lien avec sa stratégie de promotion à la santé et les thématiques phares qu’elle souhaite prioriser, à savoir la :

1. Nutrition / Prévention diabète

2. Santé mentale et addictions

3. Santé sexuelle, santé de la femme et santé du jeune enfant

4. Santé environnementale



Les professionnels auront donc l’opportunité de participer à cette réflexion, mais aussi de formaliser des propositions d’actions conformément aux orientations du Contrat Local de Santé.







