Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL La Ville de Saint-Paul parée pour la rentrée scolaire

Plus de 13 000 élèves des 69 écoles de la Commune retournent en classe ce lundi 25 janvier 2021. Tour d’horizon de cette rentrée scolaire pour les parents et les enfants de Saint-Paul.



La Ville de Saint-Paul souhaite une excellente rentrée aux élèves, aux enseignants et à l’ensemble du personnel des établissements.



Comme lors de la rentrée d’août 2020, la Rectrice de l’Académie de La Réunion, Chantale MANÈS-BONNISSEAU, se trouve à Saint-Paul. Cette fois-ci, direction Boucan Canot, et l’école Évenor-LUCAS, avec la Maire de Saint-Paul, Huguette BELLO.



Pendant les vacances, les services de la Ville travaillaient pour permettre un retour en classe serein dans des conditions optimales de sécurité.



Plusieurs centaines d’agents se chargent de l’accompagnement dans les classes, de la surveillance, du nettoyage des salles, de la sécurité aux abords des établissements, de l’entretien des cours et de l’encadrement des équipes.



Focus sur le périscolaire à Saint-Paul Le périscolaire sur Saint-Paul s’organise se concrétise via un Projet Éducatif de Territoire (PEDT), labellisé Plan Mercredi. Ce PEDT vise plusieurs objectifs :



favoriser la cohérence et la continuité éducative entre les temps scolaire et périscolaire pour la réussite de tous élèves

développer une offre qualitative d’accueils de loisirs périscolaires avec les associations d’Éducation Populaire qui interviennent sur le terrain

instaurer un travail collaboratif entre les équipes de l’Éducation Nationale, du périscolaire et d’autres acteurs éducatifs tels que les intervenants du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) La Ville de Saint-Paul accompagne pour la rentrée de janvier 21 associations, qui interviennent sur 51 sites :



2 900 enfants inscrits aux accueils périscolaires du lundi, mardi, jeudi et vendredi

1 900 accueillis sur les mercredis périscolaires, en journée complète

280 salariés répartis dans les 21 associations Gros plan sur les activités à l’école Évenor-LUCAS Accueil périscolaire : 86 enfants (76 le mercredi)

Accueil Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) : 30 enfants

Transition temps scolaire et périscolaire (accueil périscolaire et CLAS) facilitée, collaboration active entre les équipes de l’Éducation Nationale, du périscolaire et du CLAS. Le site d’Évenor-LUCAS est exemplaire en termes de cohérence et de continuité éducative, finalités premières du PEDT. La collaboration instaurée entre l’école, l’association et le personnel communal permet une prise en compte globale de l’enfant qui bénéficie d’un parcours éducatif adapté entre le temps scolaire, péri et extrascolaire sur l’école.



La collectivité y contribue activement à travers son soutien à l’association (financier et accompagnement de la cellule), la gestion des locaux,…



47 établissements de Saint-Paul décrochent le label École numérique Événement marquant de cette rentrée : 47 écoles de Saint-Paul (sur 94 écoles distinguées à La Réunion) viennent de recevoir le Label École numérique.



Dans le cadre de ce dispositif, le Ministère de l’Éducation Nationale débloque 15 millions d’euros pour développer le numérique dans les établissements scolaires de toute la France.



La Commune livrera après cette rentrée scolaire 158 tablettes numériques, 38 visualisateurs (leur caméra connectée à un vidéoprojecteur ou à un écran vidéo ou informatique permet de projeter un document), 81 ordinateurs portables et 90 projecteurs. Cet investissement représente 200 000 euros.



L’école numérique sera mise en place dans la totalité des 62 écoles publiques de Saint-Paul avec la mise en place d’un espace numérique de travail. Les trois écoles de Mafate sont équipées en matériel numérique. Il reste encore 12 écoles à labelliser. Mais celles-ci recevront malgré tout le matériel numérique et l’accès à l’espace numérique de travail.



Ce projet vise à favoriser l’acquisition des fondamentaux (lire, écrire, compter et respecter autrui). Celui-ci permet aussi aux élèves d’acquérir des compétences et une culture numérique.



La gratuité des transports scolaires pour les élèves du premier degré À partir de la rentrée scolaire de janvier 2021, le Territoire de la Côte Ouest met en œuvre la gratuité des transports scolaires pour les élèves des écoles maternelles et primaires.



Cette démarche s’inscrit dans les orientations que la mandature porte en faveur du développement des transports publics.



Car un élève qui prend le car scolaire pour aller à l’école est possiblement un futur utilisateur du transport public : il s’agit donc de déclencher le “réflexe transport en commun” dès le plus jeune âge.



Lancement du Plan Éducatif Global En 2021, la Plan Éducatif Global va entrer dans une phase encore plus opérationnelle en lien étroit avec l’Académie de La Réunion, partenaire incontournable.



Le but est que 100% des élèves du primaire sachent nager, bénéficient d’actions dans le domaine de la lecture, de la sécurité routière et de la sensibilisation aux modes de déplacement doux, à la santé et à l’éco-citoyenneté.



Le Plan Natation, porté par la Municipalité et l’Académie, va d’abord concerner 5 000 élèves de CP, CM1 et CM2. Le plan aisance aquatique vient d’être lancé à titre expérimental dans deux classes de grande section. À terme, 1 572 marmays effectueront cet apprentissage à la natation.



L’objectif est de faire évoluer les élèves dans un milieu aquatique, à travers des ateliers ludiques et pédagogiques. L’occasion de clore les modules d’apprentissage de la natation de l’année scolaire par un événement sportif et divertissant.



Cette belle initiative facilite l’accès au savoir nager et enchante aussi les petits apprentis nageurs.



Le Plan Lecture, était initié avec l’opération « Un enfant, un livre ». Les plus de 13 000 élèves Saint-Paulois.e.s bénéficiaient d’un livre. Cette invitation à la découverte de l’univers des mots constitue un véritable atout pour prévenir l’illettrisme.



La lecture et l’accès à la lecture représentent des priorités pour la Ville qui n’hésitera pas à encourager les actions pour combattre l’illettrisme.



Amélioration de l’accueil à l’école délocalisée de Roche Plate Les services de La Ville de Saint-Paul amélioraient les conditions d’accueil à l’école délocalisée de Roche Plate avant cette rentrée du 25 janvier 2021.



Les élèves de cet ilet de Mafate disposent d’une structure de 25 mètres carrés dans une zone située près de l’église pour suivre les cours. Tout le confort nécéssaire était amené sur site pour assurer des conditions optimales aux enfants.



La Commune a déjà identifié la parcelle retenue pour bâtir un nouvel établissement scolaire. Pour rappel, des blocs rocheux menaçaient l’ancienne école de Roche Plate.



La Ville de Saint-Paul prenait la décision de la fermer et de délocaliser les cours pour assurer la sécurité des 9 élèves et de l’équipe éducative.



Un protocole sanitaire pour renforcer la sécurité Ce retour en cours intervient dans un contexte sanitaire compliqué obligeant à de nouvelles mesures. Celles-ci demandent à toutes les équipes d’importants efforts, exigeant des élèves le respect de règles pesantes à leur âge.



La chaleur de l’été austral est déjà une contrainte. Les équipes de la Ville mettent tout en œuvre pour faciliter cette rentrée.



Les conditions d’accueil des plus de 13 000 enfants des 69 écoles sont assurées pour offrir un maximum de sécurité aux marmays.



Respect des distanciations sociales, application des gestes barrières, lavage des mains réguliers, gel hydro-alcoolique, port du masque obligatoire pour la communauté éducative… L’ensemble du protocole sanitaire en vigueur sera appliqué.

La Ville de Saint-Paul souhaite une excellente rentrée aux élèves, aux enseignants et à l’ensemble du personnel des établissements.Comme lors de la rentrée d’août 2020, la Rectrice de l’Académie de La Réunion, Chantale MANÈS-BONNISSEAU, se trouve à Saint-Paul. Cette fois-ci, direction Boucan Canot, et l’école Évenor-LUCAS, avec la Maire de Saint-Paul, Huguette BELLO.Pendant les vacances, les services de la Ville travaillaient pour permettre un retour en classe serein dans des conditions optimales de sécurité.Plusieurs centaines d’agents se chargent de l’accompagnement dans les classes, de la surveillance, du nettoyage des salles, de la sécurité aux abords des établissements, de l’entretien des cours et de l’encadrement des équipes.Le périscolaire sur Saint-Paul s’organise se concrétise via un Projet Éducatif de Territoire (PEDT), labellisé Plan Mercredi. Ce PEDT vise plusieurs objectifs :La Ville de Saint-Paul accompagne pour la rentrée de janvier 21 associations, qui interviennent sur 51 sites :Le site d’Évenor-LUCAS est exemplaire en termes de cohérence et de continuité éducative, finalités premières du PEDT. La collaboration instaurée entre l’école, l’association et le personnel communal permet une prise en compte globale de l’enfant qui bénéficie d’un parcours éducatif adapté entre le temps scolaire, péri et extrascolaire sur l’école.La collectivité y contribue activement à travers son soutien à l’association (financier et accompagnement de la cellule), la gestion des locaux,…Événement marquant de cette rentrée : 47 écoles de Saint-Paul (sur 94 écoles distinguées à La Réunion) viennent de recevoir le Label École numérique.Dans le cadre de ce dispositif, le Ministère de l’Éducation Nationale débloque 15 millions d’euros pour développer le numérique dans les établissements scolaires de toute la France.La Commune livrera après cette rentrée scolaire 158 tablettes numériques, 38 visualisateurs (leur caméra connectée à un vidéoprojecteur ou à un écran vidéo ou informatique permet de projeter un document), 81 ordinateurs portables et 90 projecteurs. Cet investissement représente 200 000 euros.L’école numérique sera mise en place dans la totalité des 62 écoles publiques de Saint-Paul avec la mise en place d’un espace numérique de travail. Les trois écoles de Mafate sont équipées en matériel numérique. Il reste encore 12 écoles à labelliser. Mais celles-ci recevront malgré tout le matériel numérique et l’accès à l’espace numérique de travail.Ce projet vise à favoriser l’acquisition des fondamentaux (lire, écrire, compter et respecter autrui). Celui-ci permet aussi aux élèves d’acquérir des compétences et une culture numérique.À partir de la rentrée scolaire de janvier 2021, le Territoire de la Côte Ouest met en œuvre la gratuité des transports scolaires pour les élèves des écoles maternelles et primaires.Cette démarche s’inscrit dans les orientations que la mandature porte en faveur du développement des transports publics.Car un élève qui prend le car scolaire pour aller à l’école est possiblement un futur utilisateur du transport public : il s’agit donc de déclencher le “réflexe transport en commun” dès le plus jeune âge.En 2021, la Plan Éducatif Global va entrer dans une phase encore plus opérationnelle en lien étroit avec l’Académie de La Réunion, partenaire incontournable.Le but est que 100% des élèves du primaire sachent nager, bénéficient d’actions dans le domaine de la lecture, de la sécurité routière et de la sensibilisation aux modes de déplacement doux, à la santé et à l’éco-citoyenneté.Le Plan Natation, porté par la Municipalité et l’Académie, va d’abord concerner 5 000 élèves de CP, CM1 et CM2. Le plan aisance aquatique vient d’être lancé à titre expérimental dans deux classes de grande section. À terme, 1 572 marmays effectueront cet apprentissage à la natation.L’objectif est de faire évoluer les élèves dans un milieu aquatique, à travers des ateliers ludiques et pédagogiques. L’occasion de clore les modules d’apprentissage de la natation de l’année scolaire par un événement sportif et divertissant.Cette belle initiative facilite l’accès au savoir nager et enchante aussi les petits apprentis nageurs.Le Plan Lecture, était initié avec l’opération « Un enfant, un livre ». Les plus de 13 000 élèves Saint-Paulois.e.s bénéficiaient d’un livre. Cette invitation à la découverte de l’univers des mots constitue un véritable atout pour prévenir l’illettrisme.La lecture et l’accès à la lecture représentent des priorités pour la Ville qui n’hésitera pas à encourager les actions pour combattre l’illettrisme.Les services de La Ville de Saint-Paul amélioraient les conditions d’accueil à l’école délocalisée de Roche Plate avant cette rentrée du 25 janvier 2021.Les élèves de cet ilet de Mafate disposent d’une structure de 25 mètres carrés dans une zone située près de l’église pour suivre les cours. Tout le confort nécéssaire était amené sur site pour assurer des conditions optimales aux enfants.La Commune a déjà identifié la parcelle retenue pour bâtir un nouvel établissement scolaire. Pour rappel, des blocs rocheux menaçaient l’ancienne école de Roche Plate.La Ville de Saint-Paul prenait la décision de la fermer et de délocaliser les cours pour assurer la sécurité des 9 élèves et de l’équipe éducative.Ce retour en cours intervient dans un contexte sanitaire compliqué obligeant à de nouvelles mesures. Celles-ci demandent à toutes les équipes d’importants efforts, exigeant des élèves le respect de règles pesantes à leur âge.La chaleur de l’été austral est déjà une contrainte. Les équipes de la Ville mettent tout en œuvre pour faciliter cette rentrée.Les conditions d’accueil des plus de 13 000 enfants des 69 écoles sont assurées pour offrir un maximum de sécurité aux marmays.Respect des distanciations sociales, application des gestes barrières, lavage des mains réguliers, gel hydro-alcoolique, port du masque obligatoire pour la communauté éducative… L’ensemble du protocole sanitaire en vigueur sera appliqué.





Dans la même rubrique : < > Ouverture prochaine d’une enquête publique Boucan Canot: Le filet est de nouveau opérationnel