Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL La Ville de Saint-Paul et VHU Réunion enlèvent les véhicules hors d’usage sur le territoire ​Ce mardi 6 octobre 2020, ce sont 5 véhicules qui ont été enlevés de la voie publique dans les quartiers de Saint-Paul. Ces actions sont organisées depuis le début du mois de septembre avec la signature d’une convention entre la Ville de Saint-Paul et VHU Réunion, une association créée en 2019, spécialisée dans la gestion des collectes des déchets tels que les pneus, batteries et carcasses de véhicules.

En effet, depuis le 28 avril 2017, un décret relatif à la gestion des véhicules hors d’usage prévoit que l’instance d’évaluation de l’équilibre économique de la filière des VHU peut, après évaluation du nombre de ces véhicules abandonnés, proposer à l’État d’imposer à chaque producteur automobile la mise en œuvre d’un plan d’actions pour le résorber et prévenir qu’il se reconstitue.



C’est en ce sens que les services de la Commune recensent et transmettent à VHU Réunion les sites où des véhicules sont à enlever suite à des repérages ou des signalements. En un mois, ce sont plus de 40 véhicules qui ont été retirés de la voie publique sur le territoire communal. La Ville de Saint-Paul, avec ce travail de résorption des déchets, améliore le cadre de vie de chaque administré et prévient l’apparition des gîtes larvaires, toujours dans l’optique de lutter activement contre l’épidémie de dengue qui continue de sévir.



Pour Saint-Paul, une ville responsable et citoyenne.





