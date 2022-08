La Ville de Saint-Paul dit stop au prosopis

La Ville de Saint-Paul et le FDGDON (Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les organismes nuisibles de La Réunion) s’engagent dans la lutte contre les espèces invasives qui menacent la biodiversité de notre île. Le prosopis, appelé plus communément le “zépinard”, compte parmi les espèces invasives au même titre que le tulipier du Gabon.



Aussi, deux actions de sensibilisation et des distributions de kits raticides avec le FDGDON se dérouleront les mardi 30 août et jeudi 15 septembre 2022 de 8h à 12h30.



À noter que des kits raticides sont également disponibles dans les mairies annexes du territoire toute l’année.