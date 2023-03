La Ville de Saint-Paul continue de décliner le Plan 100 000 arbres !

C’est entre la Place du marché forain et les jeux d’eaux du front de mer que des espèces endémiques ont été plantées. La chronologie de la plantation est un aspect crucial dans ce programme. Une fosse bien large a été creusée pour permettre aux racines de se développer correctement et favoriser une croissance saine des arbres.



Pour qu’ils puissent pousser, les agents communaux ont coupé les racines et tailler les espèces pour les équilibrer. Parmi les espèces plantées, on retrouve le bois de senteur, le zevi marron, le bois d’évêque ainsi que d’autres endémiques de La Réunion. Le service en charge de l’environnement a également procédé à la création de bosquets avec des arbustes afin de contribuer à la richesse de la biodiversité.



Ce Plan 100 000 arbres représente une initiative importante pour la commune afin de réguler naturellement la température et créer des espaces ombragés. Ces derniers absorbent également le dioxyde de carbone et produisent de l’oxygène, améliorant ainsi la qualité de l’air.



Les espèces choisies, la méthode et la chronologie de plantation garantissent le succès de cette initiative à long terme. La Ville de Saint-Paul est fière de son engagement pour lutter contre le réchauffement climatique et créer une ville plus verte, plus attractive et plus écologique où il fait bon vivre !