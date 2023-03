La Ville de Saint-Paul compte une centenaire de plus

Lucia VIDOT vient de fêter son 100ème anniversaire ce vendredi 31 mars en présence de l’élu Jean-Noël JEAN-BAPTISTE. Née le 30 mars 1923, elle vit à Tan Rouge à Saint-Gilles-Les-Hauts. Elle a toujours vécu dans les hauts de Saint-Paul. Mère de 9 enfants, Lucia VIDOT a élevé ses enfants seuls, suite au décès de son mari parti très jeune, elle a une trentaine de petits-enfants, plus d’une trentaine d’arrière-petits-enfants. Agricultrice, elle a cultivé la canne à sucre et le géranium, elle a toujours été en forme. Toute sa vie et aujourd’hui encore, elle adore la danse et le chant.