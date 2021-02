La Ville de Saint-Paul célèbre son premier mariage… connecté !

Une idée avant-gardiste qui, à coup sûr, fera des émules chez nos futurs mariés! Des futurs mariés qui, au vu du contexte sanitaire actuel, sont contraints pour garantir la santé et la sécurité de leurs proches de ne pas inviter tous les êtres chers à leur coeur.



Pour pallier ces absences, la Mairie de Saint-Paul propose dorénavant aux futurs époux de retransmettre leur union civile via un lien sécurisé pour en faire profiter leurs proches.



Ce dispositif a été inauguré ce vendredi 12 février dans la matinée. La Maire de Saint-Paul, Huguette BELLO, a célébré le premier mariage connecté. Il a été retransmis en live aux quatre coins du monde : Australie, Inde, Paris et l’île Maurice. Pour ceux qui souhaitent bénéficier de ce dispositif gratuit, rien de plus simple ! Il suffit d’indiquer lors de vos démarches (lors du dépôt du dossier pour la publication des bans) auprès du service de l’État-Civil que vous souhaitez la visio-conférence le Jour-J. Un lien vous sera alors communiquer afin que le jour de votre union, vos proches, du monde entier, se connectent pour vivre avec vous -en live- cet instant magique.





Pour Saint-Paul, une ville moderne et connectée