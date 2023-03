La Ville de Saint-Paul célèbre les forêts !

La Ville de Saint-Paul a célébré la fête des Forêts au Parc de la Grotte du Peuplement avec une après-midi dédiée à la nature.



Au programme : des ateliers, une plantation d’arbres endémiques par les enfants du périscolaire avec le collectif 5000 PIE D’BWA : plantation de bois de judas, bois de gaulette, bois de poivre.



Sur place, différents stands proposaient : un atelier de fabrication de pots en vacoa, une exploration végétale au microscope avec le Conservatoire Botanique National des Mascarins, des échanges avec une représentante du Parc National de La Réunion ainsi que la présence d’associations “militantes” pour la préservation de la forêt.



Au cours de l’après midi, un “karé scientifique” sur l’impact du réchauffement climatique sur les forêts de La Réunion et un échange sur les pistes d’engagements avec Météo France et le Parc National se sont tenus. Les enfants étaient aussi au coeur de cet évènement avec un moment contes en créole réalisé avec Marie FAHAM, “Zistoir Tek Tek” inspirée du “Petit Colibri” de Pierre Rabhi, afin d’inciter chacun à faire sa part.



En fin de soirée, une projection du documentaire de Philipe ALLANTE “Les Dames des Forêts”, afin de sensibiliser sur l’importance et la beauté de nos forêts et de montrer l’action complémentaire de 3 dames qui œuvrent pour les forêts à La Réunion.



Une belle après-midi d’échange et de partage entre le public, les associations et les acteurs autour d’une même cause la préservation des forêts réunionnaises.