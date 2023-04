La Ville de Saint-Paul célèbre l’Eid-ul-Fitr !

Saint-Paul a célébré l’Eid-ul-Fitr à la Maison Gran Kour ce vendredi 28 avril ! Après la période de Ramadan, vient le moment de partage et du vivre-ensemble avec les élus de la Ville, les représentants des Mosquées, le président de l’association de la Mosquée de Saint-Paul, Mohammed Mode PATEL, le Président de l’Association des Jeunes Musulmans de Saint-Paul, Yacine AKHOUN, les Imams de Saint-Paul et l’ensemble de la communauté musulmane. Pour cette occasion, étaient présents également Emmanuel SÉRAPHIN, le Maire de Saint-Paul, Jean-François NATIVEL, Conseiller départemental et Karine LEBON, Députée de la 2ème circonscription.“C’est une immense joie pour la Ville de célébrer à vos côtés ce jour de fête. Notre Commune a tenu à vous inviter à ce moment teinté de partage, d’amitié et de spiritualité. À Saint-Paul nous célébrons les fêtes des différentes communautés de La Réunion. Nous le faisons pour toutes les confessions car chacune d’elle symbolise notre attachement à ceux qui ont peuplé, à ceux qui ont bâti et à ceux qui ont construit l’île de La Réunion”, souligne le Maire de Saint-Paul Emmanuel SÉRAPHIN.