La Ville de Saint-Paul accueille la Journée Mondiale des donneurs de sang le Mercredi 14 juin à Cimendef

Pour la deuxième année consécutive, la Ville de Saint-Paul, reconnue en tant que Ville Santé OMS, est fière de s’associer à l’Établissement Français du Sang (EFS) pour célébrer la Journée Mondiale du don de sang. Cet événement se tiendra le mercredi 14 juin de 9h à 17h au Centre des Arts et de la Culture (Cimendef).

Le mardi 14 juin 2022 marque la Journée mondiale des donneurs de sang. À cette occasion, l’Établissement Français du Sang (EFS), organise en partenariat avec la Ville de Saint-Paul une journée de collecte de sang à CIMENDEF toute la journée. La Commune participe activement à ce rendez-vous solidaire. L’année dernière, plus d’une trentaine d’agents communaux ont été formés par l’EFS afin de garantir l’accueil et l’accompagnement des donneurs.

Saint-Paul, terre solidaire et inclusive, ambitionne d’accompagner les structures de santé dans leurs actions. Le but est de mobiliser un maximum de personnes afin de reconstituer le stock sanguin réunionnais avant la période “délicate” due à la période de vacances de juillet/août.

L’année dernière, grâce à la forte mobilisation de donneurs, 247 au total dont 40 nouveaux, l’EFS a pu récolter 181 poches de sang ! Cette année, restons mobilisés et faisons mieux ! Vous pouvez retrouver davantage d’informations sur les prochaines collectes en cliquant ci-dessous.

Merci pour votre engagement précieux et rendez-vous le 14 juillet prochain !









