Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL La Ville de Saint-Paul accueille la 1ère édition du Festival Blues Maron Le festival Blues Maron, s’installe dans la Ville de Saint-Paul et propose aux Réunionnais de découvrir un événement mêlant partage, histoire et culture le 18 novembre à partir de 20h à la Maison Gran Kour.



Suite à une belle rencontre avec la musique blues, il décide de faire rencontrer ces deux genres majeurs dans leur région respective.

Le



Proposant cinq concerts du 18 au 27 novembre ainsi qu’une résidence en semaine, les bluesmen et maloyèrs évolueront ensemble afin de donner une représentation finale abrogeant les frontières au ZINZIN.



La mizik – un langaz iniversel



Ce festival a pour ambition d’unir des peuples séparés grâce à une langue universelle. L’objectif est de donner une place centrale aux talents et aux créativités.



En passant par le Maloya et le Blues, le fruit de l’esclavage et du marronnage : la musique a pour ambition d’éveiller le sens artistique dès le plus jeune âge. Ce sont deux expressions musicales différentes et pourtant si similaires dans l’histoire et dans l’esprit, car ils tirent leurs origines du même continent : l’Afrique.



Cet échange culturel entre une musique mondialement reconnue et un patrimoine immatériel de l’UNESCO est d’autant plus fort qu’il sera ouvert à des jeunes musiciens en Masterclass.



Bann Zartis rassamblé !



Symbole de toute une génération, le groupe ZISKAKAN qui a déjà plus de 40 ans sur scène, se redécouvre avec bonheur avec ces morceaux-cultes de la musique réunionnaise. À cette occasion, l’artiste Tao RAVAO et l’harmoniciste Vincent BUCHER allieront le blues populaire à des rythmes et des formes de chansons empruntées à Madagascar, en Afrique ou aux Caraïbes sur scène.



Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire, est heureux d’accueillir ce festival haut en musique. C’est donc un plateau artistique rappelant le métissage des Réunionnais et leurs origines qui sera proposé sur le territoire ! Programme du Festival Blues Maron Fondée en 2020, l’association Blues Marron ayant pour principal objectif de “mèt an lèr” le patrimoine culturel de La Réunion (en outre le maloya) à travers d’échanges culturels. A l’initiative de ce projet, Gilbert PAYET, militant culturel et amoureux du Maloya et du Blues.Suite à une belle rencontre avec la musique blues, il décide de faire rencontrer ces deux genres majeurs dans leur région respective.Le Festival Blues Maron est un événement culturel et attractif pour la commune Saint-Pauloise. Comme d’autres manifestations proposées à Saint-Paul , le festival de musique engendrera des retombées à différents niveaux : culturel, économique, médiatique et touristique.Proposant cinq concerts du 18 au 27 novembre ainsi qu’une résidence en semaine, les bluesmen et maloyèrs évolueront ensemble afin de donner une représentation finale abrogeant les frontières au ZINZIN.Ce festival a pour ambition d’unir des peuples séparés grâce à une langue universelle. L’objectif est de donner une place centrale aux talents et aux créativités.En passant par le Maloya et le Blues, le fruit de l’esclavage et du marronnage : la musique a pour ambition d’éveiller le sens artistique dès le plus jeune âge. Ce sont deux expressions musicales différentes et pourtant si similaires dans l’histoire et dans l’esprit, car ils tirent leurs origines du même continent : l’Afrique.Cet échange culturel entre une musique mondialement reconnue et un patrimoine immatériel de l’UNESCO est d’autant plus fort qu’il sera ouvert à des jeunes musiciens en Masterclass.Symbole de toute une génération, le groupe ZISKAKAN qui a déjà plus de 40 ans sur scène, se redécouvre avec bonheur avec ces morceaux-cultes de la musique réunionnaise. À cette occasion, l’artiste Tao RAVAO et l’harmoniciste Vincent BUCHER allieront le blues populaire à des rythmes et des formes de chansons empruntées à Madagascar, en Afrique ou aux Caraïbes sur scène.Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire, est heureux d’accueillir ce festival haut en musique. C’est donc un plateau artistique rappelant le métissage des Réunionnais et leurs origines qui sera proposé sur le territoire !





Dans la même rubrique : < > ANACEJ : Les jeunes Saint-Paulois décrochent le Grand Prix des Jeunes Citoyens à Arras Le Salon du livre péi démarre pour 3 jours à Saint-Paul