Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL La Ville de Saint-Paul accueille 42 Services Civiques De nouvelles recrues, âgées entre 16 et 25 ans missionnées au Service Civique, ont rencontré le maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, le 3 novembre dernier. Ils sont 42 à s’être engagés à servir l’intérêt général, parmi eux, 10 sont des médiateurs de la sûreté urbaine.





Le Service Civique : un véritable tremplin pour les jeunes



Culture, environnement ou encore solidarité… Le Service Civique permet d’exercer une mission dans un organisme public ou privé agrée par l’État. À Saint-Paul, 10 recrues ont choisi la médiation de la sûreté urbaine. Filles et garçons sont investis dans leur nouvelle mission. Ils sont repartis, pour commencer, sur 8 écoles du premier degré du territoire. « Le Service Civique c’est bénéfique, cela nous engage à nous investir dans quelque chose », explique Marc PELLERAY, jeune médiateur de la sûreté urbaine. Un investissement certes, mais également une fierté pour Eva ALAMELE, nouvelle recrue. « Je me suis engagée dans ce Service Civique pour avoir une approche au niveau de ce métier de sécurité, car plus tard, j’aimerais m’exercer dans cette branche. On est assez fier de pouvoir assurer cette mission, c’est une responsabilité à notre âge ». Engagée sur une demande d’agrément sur une période de 3 ans, la municipalité tient à “accompagner, former, susciter des vocations et assurer un véritable tremplin pour nos jeunes aujourd’hui”, souligne le premier magistrat.



Faire naître des vocations



« Au niveau de la mairie, on a recruté 42 Services Civiques pour pouvoir être au plus proche de la médiation auprès des écoles, de la gestion des stationnements, de la gestion avec les parents et aussi les jeunes aux alentours des écoles. On est en train de mettre une action spécifique sur la zone balnéaire pour des médiations sur l'environnement, pour que ceux qui viennent sur nos plages puissent garder un environnement toujours propre », commence Emmanuel SÉRAPHIN lors de sa rencontre le 3 novembre avec les jeunes du Service Civique sur le parvis de l'Hôtel de Ville.





