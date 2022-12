Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL La Ville de Saint-Paul a recruté des Assistants Temporaires de Police Municipale La Ville de Saint-Paul a procédé au recrutement de 10 Assistants Temporaires de Police Municipale (ATPM). Dès le 15 décembre, ils viendront en renfort des effectifs de police durant les périodes de vacances scolaires : période de forte affluence locale et touristique. Précisions.

La mission principale des Assistants Temporaires de Police Municipal est de renforcer les effectifs de police municipale au moment où la population de la Commune augmente brusquement. À l’instar des fonctionnaires de Police Municipal, les ATPM sont nommés par le Maire et agréés par le Préfet et le Procureur de la République. Toutefois, cet agrément se distingue de celui accordé aux policiers municipaux dans la mesure où il ne confère pas aux assistants temporaires la qualité d’agent de police judiciaire adjoint.



Dès le 15 décembre, les 10 ATPM seront donc affectés dans les différentes unités de la Police Municipale sur le territoire : zone balnéaire, centre-ville de Saint-Gilles et de Saint-Paul, La Saline…



Ces ATPM ont suivi des formations aux gestes techniques professionnels d’intervention (GTPI). ”Ils apprennent tout ce qu’ils doivent savoir lorsqu’ils interviennent sur la voie publique : positionnement de sécurité lors d’une prise de contact avec un individu, contrôle de véhicule suite à une infraction préalable ou lorsqu’ils sont amenés à être témoin d’un crime ou d’un délit lors d’une patrouille de surveillance générale”, détaille le moniteur brigadier chef Stéphane FONTAINE.



Afin de pouvoir travailler en toute sécurité, ces formations les préparent, entre autres, à protéger les administrés et à appréhender les individus en les maîtrisant sans porter atteinte à leur intégrité physique. Ils pourront se voir confier les missions suivantes : surveillance des plages (rappel des interdiction de camping, feu de camp, barbecue) traitement des incivilités, verbalisation des stationnements anarchiques sur les lieux récurrents, sensibilisation sur les déchets…





