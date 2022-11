La Ville de Saint-Paul a accueilli une délégation comorienne ce jeudi 3 novembre à l’hôtel de Ville

La Ville de Saint-Paul a accueilli ce jeudi 3 novembre 2022 à 14h, une délégation comorienne composée d’administratifs et d’élus.



L’objectif de cette rencontre qui s’est tenue en mairie centrale : échanger sur les pratiques de notre commune en matière d’instruction des actes d’urbanisme et sur une opération d’habitat insalubre.



En présence de l’élu Irchad OMARJEE, délégué au développement économique de la Ville et à l’aménagement, à la gestion économique du territoire communal et aux relations avec les chambres consulaires, cette réunion a permis d’échanger sur des thématiques liées à l’adaptation de l’habitat urbain aux besoins des hommes.