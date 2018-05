La Ville de Saint-Leu vend ses bijoux de famille ! Elle n'a plus d'argent ?

A la Une d’un des quotidiens locaux de ce samedi 05 mai 2018, les lecteurs pouvaient découvrir une publicité de la Ville de Saint-Leu qui vend plusieurs parcelles dans différents quartiers de la commune (voir photo). Pourquoi la municipalité se transforme-t-elle en promoteur immobilier (comme ses dirigeants ?) ? N'y a-t-il plus d'argent dans les caisses de la mairie comme l'affirme l'opposition municipale et la Chambre Régionale des Comptes dans son dernier rapport ?



Être obligé de vendre son patrimoine foncier, ses bijoux de famille, est un très mauvaise signe en terme de trésorerie et de finances de la Ville. Ces ventes de terrains communaux sont encore une preuve de la mauvaise gestion de la Ville par l'équipe de Thierry Robert.