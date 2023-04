Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu La Ville de Saint-Leu fête le nouvel an tamoul





Au programme de ces deux jours, une pléiade d’activités pour tous les goûts : vente de nourriture indiennes, danses indiennes, boutique tamoul, bal tamoul, calligraphie indienne, henné, et bien plus encore. Vous allez découvrir de nouvelles cultures et traditions, ainsi que des saveurs inoubliables. Venez en famille, avec vos amis et vos proches, pour passer un moment convivial et festif.



Notez également que cette année, l’événement sera particulièrement spécial puisque la célébration du Nouvel An Tamoul coïncide avec la période de la Semaine sainte. Ainsi, le premier jour de l’événement, le 16 avril, une messe sera organisée à l’église de la Mairie de Saint-Leu, suivi d’un grand pique-nique sur la plage de Saint-Leu.



Nous tenons à vous rappeler que cette année, en raison de la situation sanitaire actuelle, toutes les mesures de sécurité seront prises pour garantir le respect des gestes barrières. Le port du masque sera obligatoire sur l’ensemble des sites, ainsi que la distanciation physique.

L’Association Tré D’Union a organisé un événement spécial pour marquer l’occasion, comprenant une rencontre littéraire et une exposition suivie d’une conférence-débat.



Samedi 15 avril à 17H00 – Rencontre littéraire & Exposition



La rencontre littéraire a présenté Luçay Soubaya Permalnaïck, l’auteur de « Langaman, ou l’Amour érigé en dogme de vie », un roman qui raconte les tribulations dramatiques d’un engagé indien vers sa patrie, le Tamil Nadu. Le livre est une exploration poétique et émouvante de l’expérience des engagés, les travailleurs indiens amenés de force à La Réunion au XIXe siècle pour travailler dans les plantations de canne à sucre.



L’exposition, quant à elle, présentait des scènes et des visages du Narlgon, un événement culturel tamoul appelé Bal Tamoul, qui est célébré chaque année à La Réunion. Le Bal Tamoul est une danse traditionnelle qui remonte à l’époque des engagés, où les travailleurs ont créé cette forme de danse en mélangeant leurs propres traditions avec celles de La Réunion.



Samedi 15 avril à 17H00 – Conférence débat



En soirée, la conférence-débat était animée par Sully Govindin, qui a présenté une étude approfondie de l’évolution de l’art théâtral tamoul à La Réunion, en particulier du Bal des Engagés tamouls. L’arrivée du Bal Tamoul dans l’île est une histoire fascinante de résistance culturelle et de créativité, car les engagés tamouls ont transformé leur expérience difficile en une forme d’art qui a persisté jusqu’à aujourd’hui.



Inscription à la rencontre littéraire et conférence débat



Pour vous inscrire à la Rencontre Littéraire ainsi qu’à la conférence-débat, veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Veuillez noter que le nombre de places est limité à deux personnes par inscription.



Réservation en ligne

